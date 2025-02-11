Войцех Щенсний просив допомогту, щоб знайти його зниклого пса

Войцех Щенсний. Фото: instagram.com/wojciech.szczesny1

Зірковий ветеран "Барселони" Войцех Щенсний зіткнувся в Іспанії з трегедією. Загубився член сім’ї поляка — його собака.

Про втрату пса повідомив паблік noticiasdecastelldefels в Instagram.

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Автор оголошення повідомив, що його сусід Войцех просить допомоги в пошуку його собаки, яка загубилася на пляжі Кастельдефельса.

"Наш сусід та воротар "Барси" Войцех Щенсний просить допомогти знайти його дорогоцінну пухнасту собаку. Вона загубилася на площі Пальмерас", — йдеться в повідомленні.

Собаку звуть Нала, і її загубили з чорним нашийником зі своїм ім'ям. При цьому у неї є чип, за яким можна визначити господарів.

Пізніше собаку все ж знайшли й вона повернулася додому до футболіста та його української дружини Марини.

Щенсни, який раніше завершив кар’єру, повернувся у футбол, щоб пограти в "Барселоні". За каталонців поляк зіграв цього сезону в дев’яти матчах, де пропустив вісім м’ячів, та ще чотири гри провів на нуль.

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