Звезда женской НБА зарабатывает на OnlyFans гораздо больше, чем в спорте — детали

Звезда НБА завела аккаунт на OnlyFans — ее заработки шокируют
Во время высокой популярности разнообразных соцсетей спортсмены находят заработки вне спорта. Вот один из примеров.
Бывшая звезда команды женской НБА "Лос-Анджелес Спаркс" Лиз Кэмбидж рассказала, что открытие страницы на OnlyFans резко повысило ее заработки, сообщает Daily Mail.
По ее словам, за неделю она заработала больше денег на OnlyFans, чем за всю баскетбольную карьеру.
Что известно о Лиз Кэмбидж
Лиз Кэмбидж четыре раза участвовала в Матче всех звезд. Она завершила спортивную карьеру в 2022 году.
В свой самый высокооплачиваемый сезон, по данным СМИ, она заработала 221 450 долларов.
Сейчас Кэмбидж зарабатывает 1,5 миллиона долларов в год через OnlyFans, развивая собственный бренд.
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