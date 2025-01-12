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Звезда НБА завела аккаунт на OnlyFans — ее заработки шокируют

12 января 2025 18:53
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Звезда женской НБА зарабатывает на OnlyFans гораздо больше, чем в спорте — детали
Бывшая звезда женской НБА Лиз Кэмбидж. Фото: instagram.com/ecambage
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Во время высокой популярности разнообразных соцсетей спортсмены находят заработки вне спорта. Вот один из примеров.

Бывшая звезда команды женской НБА "Лос-Анджелес Спаркс" Лиз Кэмбидж рассказала, что открытие страницы на OnlyFans резко повысило ее заработки, сообщает Daily Mail.

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По ее словам, за неделю она заработала больше денег на OnlyFans, чем за всю баскетбольную карьеру.

Лиз Кембидж позирует
Бывшая звезда НБА Лиз Кэмбидж. Фото:instagram.com/ecambage

Что известно о Лиз Кэмбидж

Лиз Кэмбидж четыре раза участвовала в Матче всех звезд. Она завершила спортивную карьеру в 2022 году.

В свой самый высокооплачиваемый сезон, по данным СМИ, она заработала 221 450 долларов.

Сейчас Кэмбидж зарабатывает 1,5 миллиона долларов в год через OnlyFans, развивая собственный бренд.

Лиз Кэмбидж позирует
Бывшая звезда НБА Лиз Кэмбидж. Фото:instagram.com/ecambage

Напомним, бывший тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу дал совет Александру Шовковскому.

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спорт соцсети Баскетбол OnlyFans спортсмены

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18:25 В школах Польши детей учат стрелять — в 3-й ОШБр отреагировали

18:21 Пожары в Лос-Анджелесе — еще более 150 тыс. жителей эвакуируют

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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