Звезда женской НБА зарабатывает на OnlyFans гораздо больше, чем в спорте — детали

Бывшая звезда женской НБА Лиз Кэмбидж. Фото: instagram.com/ecambage

Во время высокой популярности разнообразных соцсетей спортсмены находят заработки вне спорта. Вот один из примеров.

Бывшая звезда команды женской НБА "Лос-Анджелес Спаркс" Лиз Кэмбидж рассказала, что открытие страницы на OnlyFans резко повысило ее заработки, сообщает Daily Mail.

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По ее словам, за неделю она заработала больше денег на OnlyFans, чем за всю баскетбольную карьеру.

Бывшая звезда НБА Лиз Кэмбидж. Фото:instagram.com/ecambage

Что известно о Лиз Кэмбидж

Лиз Кэмбидж четыре раза участвовала в Матче всех звезд. Она завершила спортивную карьеру в 2022 году.

В свой самый высокооплачиваемый сезон, по данным СМИ, она заработала 221 450 долларов.

Сейчас Кэмбидж зарабатывает 1,5 миллиона долларов в год через OnlyFans, развивая собственный бренд.

Бывшая звезда НБА Лиз Кэмбидж. Фото:instagram.com/ecambage

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