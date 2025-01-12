Зірка жіночої НБА заробляє на OnlyFans набагато більше, ніж в спорті — деталі

Колишня зірка жіночої НБА Ліз Кембідж. Фото: instagram.com/ecambage

У час високої популярності різноманітних соцмереж спортсмени знаходять заробітки поза межами спорту. Ось один із прикладів.

Колишня зірка команди жіночої НБА "Лос-Анджелес Спаркс" Ліз Кембідж розповіла, що відкриття сторінки на OnlyFans різко підвищило її заробітки, повідомляє Daily Mail.

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За її словами, за тиждень вона заробила більше грошей на OnlyFans, ніж за всю баскетбольну кар'єру.

Колишня зірка НБА Ліз Кембідж. Фото: instagram.com/ecambage

Що відомо про Ліз Кембідж

Ліз Кембідж чотири рази брала участь у Матчі всіх зірок. Вона завершила спортивну кар'єру у 2022 році.

У свій найоплачуваніший сезон, за даними ЗМІ, вона заробила 221 450 доларів.

Зараз Кембідж заробляє 1,5 мільйона доларів на рік через OnlyFans, розвиваючи власний бренд.

Колишня зірка НБА Ліз Кембідж. Фото: instagram.com/ecambage

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