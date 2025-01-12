Зірка жіночої НБА заробляє на OnlyFans набагато більше, ніж в спорті — деталі

Зірка баскетболу завела акаунт на OnlyFans — її заробітки шокують
У час високої популярності різноманітних соцмереж спортсмени знаходять заробітки поза межами спорту. Ось один із прикладів.
Колишня зірка команди жіночої НБА "Лос-Анджелес Спаркс" Ліз Кембідж розповіла, що відкриття сторінки на OnlyFans різко підвищило її заробітки, повідомляє Daily Mail.
За її словами, за тиждень вона заробила більше грошей на OnlyFans, ніж за всю баскетбольну кар'єру.
Що відомо про Ліз Кембідж
Ліз Кембідж чотири рази брала участь у Матчі всіх зірок. Вона завершила спортивну кар'єру у 2022 році.
У свій найоплачуваніший сезон, за даними ЗМІ, вона заробила 221 450 доларів.
Зараз Кембідж заробляє 1,5 мільйона доларів на рік через OnlyFans, розвиваючи власний бренд.
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