Тео Эрнандес отказал топ-клуба Европы ради Саудовской Аравии

Тео Эрнандес с Суперкубком Италии. Фото: instagram.com/theo3hernandez/

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" достиг принципиальной договоренности с "Миланом" о переходе французского фулбека Тео Эрнандеса. Стоимость перехода оказалась достаточно низкой для таких трансферов.

Эрнандес присоединится к "Аль-Хилялю" уже в конце месяца, сообщил в соцсети X инсайдер Бен Джейкобс.

Реклама

Читайте также:

Стоимость перехода Тео Эрнандеса в "Аль-Хиляль" составляет 25 млн евро. На фоне многомиллионных трансферов игроков в саудовские клубы эта сделка выглядит очень выгодной для команд из Эр-Рияда.

Мощное усиление для "Аль-Хиляля"

Стороны могут заключить сделку после завершения Клубного чемпионата мира, переговоры уже идут. "Аль-Хиляль" ранее уже пытался переманить Эрнандеса, футболист согласился на переход только после того, как саудовскую команду возглавил Симоне Индзаги, а предложение самому игроку было улучшено.

Тео Эрнандес на плечах у Альваро Мораты. Фото: instagram.com/theo3hernandez/

Кроме того, в последних днях "Аль-Хиляль" продолжает интересоваться нападающим "Наполи" Виктором Осимхеном, что можно рассматривать как попытку усилиться сразу в нескольких ключевых позициях.

Напомним, стало известно, чем сейчас занимается олимпийская чемпионка Украины Яна Клочкова.

Артем Милевский показал, чем занимается на курорте со своей эффектной девушкой.

Известный тренер объяснил, когда Виталий Буяльский уйдет из киевского "Динамо".

Мадридский "Реал" готов отпустить в "ПСЖ" бразильца Родриго, но взамен хочет получить звезду парижан.