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Главная Спорт Звезда Милана "почти бесплатно" достался Аль-Хилялю

Звезда Милана "почти бесплатно" достался Аль-Хилялю

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 18:17
Тео Эрнандес отказал топ-клуба Европы ради Саудовской Аравии
Тео Эрнандес с Суперкубком Италии. Фото: instagram.com/theo3hernandez/

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" достиг принципиальной договоренности с "Миланом" о переходе французского фулбека Тео Эрнандеса. Стоимость перехода оказалась достаточно низкой для таких трансферов

Эрнандес присоединится к "Аль-Хилялю" уже в конце месяца, сообщил в соцсети X инсайдер Бен Джейкобс. 

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Стоимость перехода Тео Эрнандеса в "Аль-Хиляль" составляет 25 млн евро. На фоне многомиллионных трансферов игроков в саудовские клубы эта сделка выглядит очень выгодной для команд из Эр-Рияда. 

Мощное усиление для "Аль-Хиляля"

Стороны могут заключить сделку после завершения Клубного чемпионата мира, переговоры уже идут. "Аль-Хиляль" ранее уже пытался переманить Эрнандеса, футболист согласился на переход только после того, как саудовскую команду возглавил Симоне Индзаги, а предложение самому игроку было улучшено. 

Тео Эрнандес
Тео Эрнандес на плечах у Альваро Мораты. Фото: instagram.com/theo3hernandez/

Кроме того, в последних днях "Аль-Хиляль" продолжает интересоваться нападающим "Наполи" Виктором Осимхеном, что можно рассматривать как попытку усилиться сразу в нескольких ключевых позициях.

Напомним, стало известно, чем сейчас занимается олимпийская чемпионка Украины Яна Клочкова. 

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спорт футбол Милан Футбол трансферы Аль-Хиляль Тео Эрнандес
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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