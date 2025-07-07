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Головна Спорт Зірка Мілана "майже безкоштовно" дістався Аль-Хілялю

Зірка Мілана "майже безкоштовно" дістався Аль-Хілялю

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 18:17
Тео Ернандес відмовив топ-клубу Європи заради Саудівської Аравії
Тео Ернандес із Суперкубком Італії. Фото: instagram.com/theo3hernandez/

Саудівський клуб "Аль-Хіляль" досяг принципової домовленості з "Міланом" про перехід французького фулбека Тео Ернандеса. Вартість переходу виявилася досить низькою для таких трансферів.

Ернандес приєднається до "Аль-Хіляля" вже наприкінці місяця, повідомив у соцмережі X інсайдер Бен Джейкобс.

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Вартість переходу Тео Ернандеса в "Аль-Хіляль" становить 25 млн євро. На тлі багатомільйонних трансферів гравців у саудівські клуби ця угода видається дуже вигідною для команд з Ер-Ріяда.

Потужне посилення для "Аль-Хіляля"

Сторони можуть укласти угоду після завершення Клубного чемпіонату світу, переговори вже тривають. "Аль-Хіляль" раніше вже намагався переманити Ернандеса, футболіст погодився на перехід тільки після того, як саудівську команду очолив Сімоне Індзагі, а пропозицію самому гравцю було покращено.

Тео Эрнандес
Тео Ернандес на плечах у Альваро Морати. Фото: instagram.com/theo3hernandez/

Крім того, останніми днями "Аль-Хіляль" продовжує цікавитися нападником "Наполі" Віктором Осімхеном, що можна розглядати як спробу підсилитися одразу на кількох ключових позиціях.

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спорт футбол Мілан Футбол трансфери Аль-Хіляль Тео Ернандес
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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