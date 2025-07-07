Дівчина Мілевського опублікувала відверті фотографії з гравцем

Артем Мілевський та його дівчина. Фото: instagram.com/mila.myrs/

Колишній гравець "Динамо" та збірної України Артем Мілевський проводить відпустку разом зі своєю коханою. Весела пара насолоджується відпочинком на місцевому курорті.

Артему та Мілі, судячи з фотографій на сторінці дівчини в Instagram, абсолютно не нудно.

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Артем і Міла відпочивають у готелі. Фото: instagram.com/mila.myrs/

За повідомленнями, що з'явилися, Мілевський та його дівчина давно разом, і зараз вони проводять час серед мальовничих гірських та лісових пейзажів, позуючи в затишних кафе і на туристичних маршрутах.

Дівчина Артема Мілевського. Фото: instagram.com/mila.myrs/

Що відомо про Мілевського та його дівчину

Соціальні мережі показують, що Міла — активний користувач, яка часто супроводжує Артема у своїх постах та історіях. Артем же зараз виступає в Media-лізі за команду IGNIS, граючи товариські та благодійні матчі та регулярно тренуючись із клубом.

В Instagram видно, що пара відвідує відомі туристичні локації, робить фото біля водоспадів та історичних пам'яток, створюючи атмосферу спокою та легкої романтики.

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