Девушка Милевского опубликовала откровенные фотографии с игроком

Артем Милевский и его девушка. Фото: instagram.com/mila.myrs/

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский проводит отпуск вместе со своей возлюбленной. Веселая пара наслаждается отдыхом на местном курорте.

Артему и Миле, судя по фотографиям на странице девушки в Instagram, совершенно не скучно.

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Артем и Мила отдыхают в отеле. Фото: instagram.com/mila.myrs/

По появившимся сообщениям, Милевский и его девушка давно вместе, и сейчас они проводят время среди живописных горных и лесных пейзажей, позируя в уютных кафе и на туристических маршрутах.

Девушка Артема Милевского. Фото: instagram.com/mila.myrs/

Что известно о Милевском и его девушке

Социальные сети показывают, что Мила — активный пользователь, часто сопровождающая Артема в своих постах и историях. Артем же сейчас выступает в Media-лиге за команду IGNIS, играя товарищеские и благотворительные матчи и регулярно тренируясь с клубом.

В Instagram видно, что пара посещает известные туристические локации, делает фото у водопадов и исторических памятников, создавая атмосферу спокойствия и легкой романтики.

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