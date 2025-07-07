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Главная Спорт Милевский показал, как зажигает на курорте с красивой девушкой

Милевский показал, как зажигает на курорте с красивой девушкой

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 16:27
Девушка Милевского опубликовала откровенные фотографии с игроком
Артем Милевский и его девушка. Фото: instagram.com/mila.myrs/

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский проводит отпуск вместе со своей возлюбленной. Веселая пара наслаждается отдыхом на местном курорте. 

Артему и Миле, судя по фотографиям на странице девушки в Instagram, совершенно не скучно. 

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Артем Милевский и его девушка Mila.Myrs отправились на запад Украины, куда уже тоже добрался летний зной. Спортсмен и его красавица-девушка поделились с поклонниками яркими кадрами и эмоциями в соцсетях.

Артем Милевский
Артем и Мила отдыхают в отеле. Фото: instagram.com/mila.myrs/

По появившимся сообщениям, Милевский и его девушка давно вместе, и сейчас они проводят время среди живописных горных и лесных пейзажей, позируя в уютных кафе и на туристических маршрутах. 

Артем Милевский
Девушка Артема Милевского. Фото: instagram.com/mila.myrs/

Что известно о Милевском и его девушке

Социальные сети показывают, что Мила — активный пользователь, часто сопровождающая Артема в своих постах и историях. Артем же сейчас выступает в Media-лиге за команду IGNIS, играя товарищеские и благотворительные матчи и регулярно тренируясь с клубом.

В Instagram видно, что пара посещает известные туристические локации, делает фото у водопадов и исторических памятников, создавая атмосферу спокойствия и легкой романтики. 

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спорт футбол Артем Милевский жены футболистов IGNIS
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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