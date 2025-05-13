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Звезда Реала собирается как можно быстрее сменить команду

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Дата публикации 13 мая 2025 12:16
Родриго хочет уйти из Реала летом 2025 года
Родриго и Джуд Беллингем в матче против "Арсенала". Фото: Reuters/Lee Smith

У мадридского "Реала" позади неоднозначный сезон. Несмотря на успешные результаты в Лиге чемпионов и Ла Лиге, внутри команды нарастает напряжение.

Возвращение Хаби Алонсо в клуб в новом статусе может стать отправной точкой для серьезных кадровых перестроек, сообщает Marca.

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Бразилец Родриго недоволен своей ролью в мадридском "Реале". В сезоне 2024/2025 он стал получать меньше времени на поле, и возвращение в клуб Хаби Алонсо не сулит 24-летнему футболисту ничего хорошего. Он готов сменить клуб во время ближайшего трансферного окна. 

Где будет играть Родриго 

Отношения Родриго с рядом одноклубников заметно ухудшились, а сам футболист ощущает, что оказался на периферии внимания как в команде, так и в медиа-пространстве. В свою очередь, руководство "Реала" не исключает, что трансфер Родриго может стать лучшим решением для всех сторон. В клубе устали от постоянного недовольства игрока, а возможная продажа может освободить пространство в атаке под новых звезд. 

Родриго
Родриго во время матча. Фото: Reuters/Susana Vera

В завершившемся сезоне Родриго провел 50 матчей за мадридцев во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. Но, похоже, этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить статус незаменимого. В ближайшие недели ситуация с его будущим должна проясниться.  

На Родриго претендует французский "ПСЖ", а также ряд клубов из английской Премьер-лиги и Саудовской Аравии. Футболист еще не принял решения о том, где хочет продолжить карьеру.  

Напомним, в житомирском "Полесье" прогремел скандал, который прокомментировал бывший форвард сборной Украины. 

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Испанская Ла Лига
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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