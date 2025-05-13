Родріго хоче піти з Реала влітку 2025 року

Родріго та Джуд Беллінгем у матчі проти "Арсеналу". Фото: Reuters/Lee Smith

У мадридського "Реала" позаду неоднозначний сезон. Попри успішні результати в Лізі чемпіонів й Ла-Лізі, всередині команди наростає напруга.

Повернення Хабі Алонсо в клуб у новому статусі може стати відправною точкою для серйозних кадрових перебудов, повідомляє Marca.

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Бразилець Родріго незадоволений своєю роллю у мадридському "Реалі". У сезоні 2024/2025 він став отримувати менше часу на полі, і повернення до клубу Хабі Алонсо не обіцяє 24-річному футболістові нічого хорошого. Він готовий змінити клуб під час найближчого трансферного вікна.

Де гратиме Родріго

Стосунки Родріго з низкою одноклубників помітно погіршилися, а сам футболіст відчуває, що опинився на периферії уваги як у команді, так і в медіапросторі. Своєю чергою, керівництво "Реала" не виключає, що трансфер Родріго може стати найкращим рішенням для всіх сторін. У клубі втомилися від постійного невдоволення гравця, а можливий продаж може звільнити простір в атаці під нових зірок.

Родріго під час матчу. Фото: Reuters/Susana Vera

У сезоні, що завершився, Родріго провів 50 матчів за мадридців у всіх турнірах, забив 13 голів і віддав 9 результативних передач. Але, схоже, цього виявилося недостатньо, щоб зберегти статус незамінного. Найближчими тижнями ситуація з його майбутнім має прояснитися.

На Родріго претендує французький "ПСЖ", а також низка клубів з англійської Прем'єр-ліги та Саудівської Аравії. Футболіст ще не ухвалив рішення про те, де хоче продовжити кар'єру.

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