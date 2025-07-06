Александрия ведет переговоры с легионером, который играл в Италии

Звезда Шерифа может усилить вице-чемпиона Украины — кто он
Вице-чемпион Украинской Премьер-лиги активно работает на трансферном рынке и нацелен на усиление обороны. "Александрия" может подписать опытного футболиста из другого чемпионата.
Клуб ведет продвинутые переговоры с 25-летним ивуарийским центральным защитником Жосленом Беиратшем, сообщает "TaТоТаке".
Африканский футболист обладает внушительными физическими данными: при росте 192 см он уверенно чувствует себя в верховых дуэлях и одинаково хорошо играет обеими ногами. Именно универсальность и мощь делают его интересным вариантом для УПЛ.
"Александрии" не придется платить за игрока
Беиратш имеет богатый опыт игры в разных лигах: он выступал за итальянский клуб "Джорджоне 1911", албанские "Тирану" и "Динамо", а последним его клубом стал молдавский "Шериф". Там защитник проявил себя как стабильный игрок основы.
Стороны находятся на финальной стадии переговоров. Если все пройдет успешно, то Беиратш подпишет контракт с украинским клубом на правах свободного агента, что делает сделку еще более привлекательной. Таким образом, ивуарийский защитник может стать очередным интересным приобретением "Александрии" и помочь укрепить линию обороны в сезоне 2025/2026.
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