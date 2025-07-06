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Главная Спорт Звезда Шерифа может усилить вице-чемпиона Украины — кто он

Звезда Шерифа может усилить вице-чемпиона Украины — кто он

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 13:15
Александрия ведет переговоры с легионером, который играл в Италии
Жослен Беиратш в предыдущем клубе. Фото: Instagram

Вице-чемпион Украинской Премьер-лиги активно работает на трансферном рынке и нацелен на усиление обороны. "Александрия" может подписать опытного футболиста из другого чемпионата.

Клуб ведет продвинутые переговоры с 25-летним ивуарийским центральным защитником Жосленом Беиратшем, сообщает "TaТоТаке".

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Африканский футболист обладает внушительными физическими данными: при росте 192 см он уверенно чувствует себя в верховых дуэлях и одинаково хорошо играет обеими ногами. Именно универсальность и мощь делают его интересным вариантом для УПЛ. 

Жослен Беиратш
Жослен Беиратш в "Шерифе". Фото: Instagram

"Александрии" не придется платить за игрока

Беиратш имеет богатый опыт игры в разных лигах: он выступал за итальянский клуб "Джорджоне 1911", албанские "Тирану" и "Динамо", а последним его клубом стал молдавский "Шериф". Там защитник проявил себя как стабильный игрок основы.

Стороны находятся на финальной стадии переговоров. Если все пройдет успешно, то Беиратш подпишет контракт с украинским клубом на правах свободного агента, что делает сделку еще более привлекательной. Таким образом, ивуарийский защитник может стать очередным интересным приобретением "Александрии" и помочь укрепить линию обороны в сезоне 2025/2026. 

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Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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