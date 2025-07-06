Олександрія веде переговори з легіонером, який грав в Італії

Жослен Беіратш у попередньому клубі. Фото: Instagram

Віцечемпіон Української Прем'єр-ліги активно працює на трансферному ринку та націлений на посилення оборони. "Олександрія" може підписати досвідченого футболіста з іншого чемпіонату.

Клуб веде просунуті переговори з 25-річним івуарійським центральним захисником Жосленом Беїратшем, повідомляє "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

Африканський футболіст володіє значними фізичними даними: при зрості 192 см він впевнено почувається у верхових дуелях та однаково добре грає обома ногами. Саме універсальність та міць роблять його цікавим варіантом для УПЛ.

Жослен Беїратш у "Шерифі". Фото: Instagram

"Олександрії" не доведеться платити за гравця

Беїратш має багатий досвід гри в різних лігах: він виступав за італійський клуб "Джорджоне 1911", албанські "Тирану" та "Динамо", а останнім його клубом став молдавський "Шериф". Там захисник проявив себе як стабільний гравець основи.

Сторони перебувають на фінальній стадії переговорів. Якщо все пройде успішно, то Беїратш підпише контракт з українським клубом на правах вільного агента, що робить угоду ще привабливішою. Таким чином, івуарійський захисник може стати черговим цікавим придбанням "Олександрії" та допомогти зміцнити лінію оборони в сезоні 2025/2026.

Нагадаємо, Артем Мілевський назвав гравця, якого вважає головною легендою київського "Динамо".

Хабі Алонсо збирається привести в мадридський "Реал" одну з головних зірок французького "ПСЖ".

Кріштіану Роналду пояснив причину відмови приїхати на похорон Діогу Жоти.

Олександр Усик вважає, що Даніель Дюбуа боїться знову виходити з ним на один ринг.