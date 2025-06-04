Ямаль и Кубарси заинтересовались бывшей актрисой фильмов для взрослых

Модель Миа Халифа. Фото: instagram.com/miakhalifa/

Молодые футболисты "Барселоны" оказались в центре внимания, но на этот раз не из-за игры на поле. Пользователи соцсетей обратили внимание на активность игроков "блаугранас" под публикациями известной медийной личности Мии Халифы.

Экс-актриса фильмов для взрослых опубликовала несколько откровенных фото в Instagram, и они не остались незамеченными для представителей каталонского клуба.

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В комментариях к сообщениям Мии Халифы поставили реакции защитник "Барселоны" Пау Кубарси и полузащитник Марк Берналь. Особенно активным оказался Ламин Ямал — он оставил под одним из снимков эмодзи с сердечками и огоньками, что вызвало волну обсуждений в фанатской среде.

Пау Кубарси перед игрой. Фото: instagram.com/paucubarsi/

Что известно про Мию Халифу

Модель давно завершила карьеру в фильмах для взрослых, но она уже много лет не снимается в кино. Тем не менее Халифа продолжает быть влиятельной персоной в соцсетях. Сейчас она активно сотрудничает с модными брендами и имеет более 30 миллионов подписчиков в Instagram.

Миа Халифа перед съемками. Фото: instagram.com/miakhalifa/

Пользователи шутят, что юным звездам "Барсы" стоит быть осторожнее, ведь их лайки и комментарии теперь на виду у миллионов. А болельщики надеются, что такая активность не отвлечет игроков от футбола.

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