Ямаль та Кубарсі зацікавилися колишньою актрисою фільмів для дорослих

Модель Міа Халіфа. Фото: instagram.com/miakhalifa/

Молоді футболісти "Барселони" опинилися в центрі уваги, але цього разу не через гру на полі. Користувачі соцмереж звернули увагу на активність гравців "блаугранас" під публікаціями відомої медійної особистості Мії Халіфи.

Ексакторка фільмів для дорослих опублікувала кілька відвертих фото в Instagram, і вони не залишилися непоміченими для представників каталонського клубу.

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У коментарях до дописів Мії Халіфи поставили реакції захисник "Барселони" Пау Кубарсі та півзахисник Марк Берналь. Особливо активним виявився Ламін Ямал — він залишив під одним зі знімків емодзі з сердечками та вогниками, що викликало хвилю обговорень у фанатському середовищі.

Пау Кубарсі перед грою. Фото: instagram.com/paucubarsi/

Що відомо про Мію Халіфу

Модель давно завершила кар'єру у фільмах для дорослих, але вона вже багато років не знімається в кіно. Проте Халіфа продовжує бути впливовою персоною в соцмережах. Зараз вона активно співпрацює з модними брендами та має понад 30 мільйонів підписників в Instagram.

Міа Халіфа перед зйомками. Фото: instagram.com/miakhalifa/

Користувачі жартують, що юним зіркам "Барси" варто бути обережнішими, адже їхні лайки та коментарі тепер на очах у мільйонів. А вболівальники сподіваються, що така активність не відволіче гравців від футболу.

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