Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Спорт Зірки Барселони зацікавилися колишньою актрисою фільмів 18+

Зірки Барселони зацікавилися колишньою актрисою фільмів 18+

Ua en ru
Дата публікації: 4 червня 2025 15:07
Ямаль та Кубарсі зацікавилися колишньою актрисою фільмів для дорослих
Модель Міа Халіфа. Фото: instagram.com/miakhalifa/

Молоді футболісти "Барселони" опинилися в центрі уваги, але цього разу не через гру на полі. Користувачі соцмереж звернули увагу на активність гравців "блаугранас" під публікаціями відомої медійної особистості Мії Халіфи.

Ексакторка фільмів для дорослих опублікувала кілька відвертих фото в Instagram, і вони не залишилися непоміченими для представників каталонського клубу.

Реклама
Читайте також:

У коментарях до дописів Мії Халіфи поставили реакції захисник "Барселони" Пау Кубарсі та півзахисник Марк Берналь. Особливо активним виявився Ламін Ямал — він залишив під одним зі знімків емодзі з сердечками та вогниками, що викликало хвилю обговорень у фанатському середовищі.

Пау Кубарси
Пау Кубарсі перед грою. Фото: instagram.com/paucubarsi/

Що відомо про Мію Халіфу

Модель давно завершила кар'єру у фільмах для дорослих, але вона вже багато років не знімається в кіно. Проте Халіфа продовжує бути впливовою персоною в соцмережах. Зараз вона активно співпрацює з модними брендами та має понад 30 мільйонів підписників в Instagram.

Миа Халифа
Міа Халіфа перед зйомками. Фото: instagram.com/miakhalifa/

Користувачі жартують, що юним зіркам "Барси" варто бути обережнішими, адже їхні лайки та коментарі тепер на очах у мільйонів. А вболівальники сподіваються, що така активність не відволіче гравців від футболу.

Нагадаємо, ще один вихованець "Барселони" став трансферною метою французького "ПСЖ".

Ламін Ямаль очолив рейтинг найбільш високооплачуваних гравців світу.

Руслан Ротань отримає кошти для запрошення в "Полісся" гравців з "Олександрії" та "Динамо".

У луганської "Зорі" з'явиться новий головний тренер, який уже знайомий уболівальникам команди.

спорт футбол Барселона Ламін Ямал Пау Кубарсі
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /