Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Звезды украинского футбола провели матч с военными Национальной гвардии Украины arrow

Звезды украинского футбола провели матч с военными Национальной гвардии Украины

1 октября 2023 11:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Звезды украинского футбола провели матч с военными Национальной гвардии Украины
Виктор Старовойт и Андрей Воробей. Фото: Надежда Девятина
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Благотворительный матч в честь Дня защитников и защитниц Украины прошел в Черноморске на стадионе "Школьный". Главная цель мероприятия была — сбор средств на реабилитацию раненых военных и семей погибших.

Подробности в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

В поединке встретились команды 11-й бригады им. Грушевского Южного ОТО НГУ и Национальная сборная Украины среди ветеранов. На поле вышли такие известные украинские футболисты, как Андрей Воробей, Руслан Костышин, Александр Косырин, Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Свидерский, Валентин Полтавец, Олег Шелаев и многие другие.

НГУ
В игре Илья Галюза. Фото: Надежда Девятина

В составе команды Национальной гвардии на поле вышли бойцы, проходящие реабилитацию после ранений.

В начале мероприятия минутой молчания почтили память погибших героев Украины и поздравили наградами семьи павших бойцов и военных, получивших ранения. Слово взяли командир 11-й бригады им. Грушевского Южного ОТО НГУ Вячеслав Краснопольский и майор ВСУ и президент Ассоциации ветеранов футбола Украины Олег Собуцкий.

НГУ
Общее фото. Фото: Надежда Девятина

Также во время церемонии открытия выступили мэр города Черноморск Василий Гуляев и Заслуженный тренер Украины Семен Альтман.

Забили Собуцкий и Косырин

Со счетом 2:0 победу одержала команда ветеранов. Голы забили Олег Собуцкий и Александр Косырин с пенальти.

Но главное это поддержка и внимание, предоставленное этим мероприятиям военным, настоящим героям за их подвиги и неоценимый вклад в приближение Победы Украины.

Напомним, Мудрик, Кукурелья и Галахер покинут "Челси": куда перейдет украинец.

Де Брюйне заменит клуб: "Манчестер Сити" нашел замену бельгийцу.

"Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба.

Цыганков и Довбик могут уйти из "Жироны": клуб прокомментировал ситуацию.

Довбик сделал заявление после победы в Ла Лиге.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз