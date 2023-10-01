Звезды украинского футбола провели матч с военными Национальной гвардии Украины

Виктор Старовойт и Андрей Воробей. Фото: Надежда Девятина

Благотворительный матч в честь Дня защитников и защитниц Украины прошел в Черноморске на стадионе "Школьный". Главная цель мероприятия была — сбор средств на реабилитацию раненых военных и семей погибших.

Подробности в материале Новини.LIVE.

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В поединке встретились команды 11-й бригады им. Грушевского Южного ОТО НГУ и Национальная сборная Украины среди ветеранов. На поле вышли такие известные украинские футболисты, как Андрей Воробей, Руслан Костышин, Александр Косырин, Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Свидерский, Валентин Полтавец, Олег Шелаев и многие другие.

В игре Илья Галюза. Фото: Надежда Девятина

В составе команды Национальной гвардии на поле вышли бойцы, проходящие реабилитацию после ранений.

В начале мероприятия минутой молчания почтили память погибших героев Украины и поздравили наградами семьи павших бойцов и военных, получивших ранения. Слово взяли командир 11-й бригады им. Грушевского Южного ОТО НГУ Вячеслав Краснопольский и майор ВСУ и президент Ассоциации ветеранов футбола Украины Олег Собуцкий.

Общее фото. Фото: Надежда Девятина

Также во время церемонии открытия выступили мэр города Черноморск Василий Гуляев и Заслуженный тренер Украины Семен Альтман.

Забили Собуцкий и Косырин

Со счетом 2:0 победу одержала команда ветеранов. Голы забили Олег Собуцкий и Александр Косырин с пенальти.

Но главное это поддержка и внимание, предоставленное этим мероприятиям военным, настоящим героям за их подвиги и неоценимый вклад в приближение Победы Украины.

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