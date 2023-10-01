Зірки українського футболу провели матч з військовими Національної гвардії України

Віктор Старовойт та Андрій Воробей. Фото: Надія Дев'ятіна

Благодійний матч на честь Дня захисників та захисниць України відбувся в Чорноморську на стадіоні "Шкільний". Головна мета заходу була — збір коштів на реабілітацію поранених військових та родинам загиблих.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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В поєдинку зустрілись команди 11 бригади ім. М. Грушевського Південного ОТО НГУ та Національна збірна України серед ветеранів. На поле вийшли такі відомі українські футболісти, як Андрій Воробей, Руслан Костишин, Олександр Косирін, Едуард Цихмейструк, В’ячеслав Свідерський, Валентин Полтавець, Олег Шелаєв та багато інших.

В грі Ілля Галюза. Фото: Надія Дев'ятіна

У складі команди Національної гвардії на поле вийшли бійці, які проходять реабілітацію після поранень.

На початку заходу хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв України та привітали нагородами родини полеглих бійців та військових, які отримали поранення. Слово взяли командир 11 бригади ім. М. Грушевського Південного ОТО НГУ Вячеслав Краснопольский та майор ЗСУ та президент Асоціації ветеранів футболу України Олег Собуцький.

Загальне фото. Фото: Надія Дев'ятіна

Також під час церемонії відкриття виступив міський голова міста Чорноморськ Василь Гуляєв та Заслужений тренер України Семен Альтман.

Забили Собуцький та Косирін

З рахунком 2:0 перемогу здобула команда ветеранів. Голи забили Олег Собуцький та Олександр Косирін з пенальті.

Але головне це підтримка та увага, яку цим заходам надали військовим, справжнім героям за їхні подвиги та неоціненний внесок у наближення Перемоги України.

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