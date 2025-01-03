Сборная Украины снялась со старта Тур де Ски из-за высокого уровня конкуренции

Виктория Олех. Фото: expressen.se/Tomas Pettersson

В Италии на престижной многодневке по лыжным гонкам произошел казус со сборной Украины. Команда неожиданно пропала, что заметили иностранные журналисты, которые забили тревогу.

Разъяснять ситуацию пришлось главному тренеру сборной Украины Александру Пуцко, слова которого приводит "Суспільне Спорт".

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Что увидели СМИ

Сборная Украины по лыжным гонкам после трех неудачных личных стартов у мужчин и женщин, 1 января не стартовала в гонке преследования.

Отсутствие сборной заметило шведское издание Expressen. Подлил же масла в огонь координатор Кубка мира и директор соревнований Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Ламплот, который заявил, что не знает, почему украинцы не стартовали и где они находятся.

Ламплот выразил свое недовольство тем, что украинцы никого не предупредили относительно их отказа выступать в персьюте.

Что сказали в сборной Украины

Главный тренер сборной был шокирован скандалом, который разгорелся на ровном месте. Недовольство наставника возникло потому, что команда снялась со всем соблюдением правил.

Причиной стал очень высокий уровень конкуренции и разрешение Министерства молодежи и спорта на пребывание на турнире до 1 января. Пуцко утверждает, что организаторы были обо всем проинформированы еще в начале Тур де Ски.

"Все это было сделано целенаправленно, согласно документации. Организаторы знали, что мы уже закончили, просто международная пресса раздула такой скандал, что Украина не появилась на старте.

В начале стартовали 100 мужчин, а осталось 82. Все равно все снимались понемногу. Так же и среди женщин. А почему такой резонанс с нами? Это очень сложные соревнования — и все", — сказал Пуцко.

Отметим, что Украина впервые за шесть лет выступала на Тур де Ски. Молодые лыжники на этом турнире были среди аутсайдеров. Тренер уверен, что продолжение соревнований могло бы негативно повлиять на спортсменов в психологическом аспекте.

Согласно предварительному решению, Украина пропустит вторую часть Тур де Ски, которая пройдет в Валь ди Фиемме.

Напомним, киевское "Динамо" планирует усилить состав в январе на тренировочном сборе в Турции.

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