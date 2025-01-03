Збірна України знялася зі старту Тур де Скі через високий рівень конкуренції

Вікторія Олех. Фото: expressen.se/Tomas Pettersson

В Італії на престижній багатоденці з лижних перегонів стався казус зі збірною України. Команда несподівано пропала, що помітили іноземні журналісти, які забили на сполох.

Роз’яснювати ситуацію довелося головному тренеру збірної України Олександру Пуцко, слова якого наводить "Суспільне Спорт".

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Збірна України з лижних перегонів після трьох невдалих особистих стартів у чоловіків та жінок, 1 січня не стартували в гонці переслідування.

Відсутність збірної помітило шведське видання Expressen. Підлив ж оливи в полум’я координатор Кубка світу і директор змагань Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Міхал Ламплот, який заявив, що не знає, чому українці не стартували й де вони знаходяться.

Ламплот висловив своє невдоволення тим, що українці нікого не попередили щодо їх відмови виступати в персьюті.

Що сказали в збірній України

Головний тренер збірної був шокований скандалом, який розгорівся на рівному місці. Невдоволення наставника виникло тому, що команда знялася з усім дотриманням правил.

Причиною став дуже високий рівень конкуренції й дозвіл Міністерства молоді та спорту на перебування на турнірі до 1 січня. Пуцко стверджує, що організатори були про все поінформовані ще на початку Тур де Скі.

"Все це було зроблено цілеспрямовано, згідно з документацією. Організатори знали, що ми вже закінчили, просто міжнародна преса роздула такий скандал, що Україна не з'явилася на старті.

На початку стартували 100 чоловіків, а залишилося 82. Все одно всі знімалися потроху. Так само і серед жінок. А чому такий резонанс із нами? Це дуже складні змагання — і все", — сказав Пуцко.

Зазначимо, що Україна вперше за шість років виступала на Тур де Скі. Молоді лижники на цьому турнірі були серед аутсайдерів. Тренер впевнений, що продовження змагань могло б негативно вплинути на спортсменів у психологічному аспекті.

Згідно з попереднім рішенням, Україна пропустить другу частину Тур де Скі, яка пройде у Валь ді Фіємме.

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