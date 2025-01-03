Игрок сборной Боснии и Герцеговины может перейти в луганскую Зарю

Заря может усилиться игроком сборной Боснии и Герцеговины
Украинские клубы погрузились в зимнее трансферное окно, которое открылось 1 января. Они ищут усиление на вторую часть сезона.
Луганская "Заря" может подписать игрока молодежной сборной Боснии и Герцеговины, сообщает BurBuzz.
Футболиста зовут Деян Попара. Ему 21 год.
Что известно о Деяне Попаре
Деян Попара сейчас выступает за клуб "Слога Меридиан". Он опорный полузащитник, хотя может сыграть и ближе к атаке.
За молодежную сборную страны провел шесть игр. За сборную Боснии и Герцеговины U-19 — 11 поединков.
Напомним, игрок сборной Украины и португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может усилить один из топ-клубов АПЛ.
Молодежь киевского "Динамо" в ближайшее время получит шанс в основной команде.
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