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Зоря може підсилитись гравцем збірної Боснії і Герцеговини

3 січня 2025 16:15
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Гравець збірної Боснії та Герцеговини може перейти до луганської Зорі
Боснійський гравець Деян Попара. Фото: Facebook FK Zvijezda 09
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Українські клуби поринули у зимове трансферне вікно, яке відкрилося 1 січня. Вони шукають підсилення на другу частину сезону.

Луганська "Зоря" може підписати гравця молодіжної збірної Боснії та Герцеговини, повідомляє BurBuzz.

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Що відомо про Деяна Попару

Деян Попара наразі виступає за клуб "Слога Мерідіан". Він опорний півзахисник, хоча може зіграти і ближче до атаки.

За молодіжну збірну країни провів шість ігор. За збірну Боснії та Герцеговини U-19 — 11 поєдинків.

Нагадаємо, гравець збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін може посилити один із топклубів АПЛ.

Молодь київського "Динамо" найближчим часом отримає шанс в основній команді.

Львівські "Карпати" обійшли "Динамо" у боротьбі за гравця збірної України. 

спорт футбол Футбол трансфери УПЛ Заря Луганськ

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