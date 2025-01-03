Гравець збірної Боснії та Герцеговини може перейти до луганської Зорі

Зоря може підсилитись гравцем збірної Боснії і Герцеговини
Українські клуби поринули у зимове трансферне вікно, яке відкрилося 1 січня. Вони шукають підсилення на другу частину сезону.
Луганська "Зоря" може підписати гравця молодіжної збірної Боснії та Герцеговини, повідомляє BurBuzz.
Футболіста звати Деян Попара. Йому 21 рік.
Що відомо про Деяна Попару
Деян Попара наразі виступає за клуб "Слога Мерідіан". Він опорний півзахисник, хоча може зіграти і ближче до атаки.
За молодіжну збірну країни провів шість ігор. За збірну Боснії та Герцеговини U-19 — 11 поєдинків.
Нагадаємо, гравець збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін може посилити один із топклубів АПЛ.
Молодь київського "Динамо" найближчим часом отримає шанс в основній команді.
Львівські "Карпати" обійшли "Динамо" у боротьбі за гравця збірної України.
Читайте Новини.LIVE!