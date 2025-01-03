Гравець збірної Боснії та Герцеговини може перейти до луганської Зорі

Боснійський гравець Деян Попара. Фото: Facebook FK Zvijezda 09

Українські клуби поринули у зимове трансферне вікно, яке відкрилося 1 січня. Вони шукають підсилення на другу частину сезону.

Луганська "Зоря" може підписати гравця молодіжної збірної Боснії та Герцеговини, повідомляє BurBuzz.

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Що відомо про Деяна Попару

Деян Попара наразі виступає за клуб "Слога Мерідіан". Він опорний півзахисник, хоча може зіграти і ближче до атаки.

За молодіжну збірну країни провів шість ігор. За збірну Боснії та Герцеговини U-19 — 11 поєдинків.

Нагадаємо, гравець збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін може посилити один із топклубів АПЛ.

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