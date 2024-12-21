Заря ищет нового тренера и планирует сменить половину состава.

Младен Бартулович. Фото: instagram.com/zoryaluhansk

ФК "Заря" ищет нескольких новых игроков, чтобы изменить состав. Также сообщается, что руководство клуба намерено сменить главного тренера.

Об этом пишет ТаТоТакое.

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В сообщении говорится, что команда собирается в Киеве 13 января и затем отправится в Турцию на зимние сборы.

"В новом году в составе Зари не будет Ндура и Бенито, селекционеры ищут центрбека (желательно — левшу), опорника и вингера", — говорится в сообщении.

Игроки Зари. Фото: instagram.com/zoryaluhansk

Также в ближайшее время станет известно, кто будет руководить командой в будущем. Это зависит от того, как пройдут разговоры президента Евгения Геллера и и.о. главного тренера Младена Бартуловича. Известно, что это решится на следующей неделе.

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