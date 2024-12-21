Зоря шукає нового тренера та планує змінити половину складу — деталі

Зоря може різко змінити тренера та половину складу — деталі
ФК "Зоря" шукає декількох нових гравців, щоб змінити склад. Також повідомляється, що керівництво клубу має намір змінити головного тренера.
Про це пише ТаТоТаке.
Зоря планує кадрові зміни
У повідомленні йдеться, що команда збирається в Києві 13 січня та згодом вирушить до Туреччини на зимові збори.
"У новому році у складі Зорі не буде Ндура і Беніто, селекціонери шукають центрбека (бажано — шульгу), опорника і вінгера", — йдеться в дописі.
Також найближчим часом стане відомо, хто в майбутньому керуватиме командою. Це залежить від того як, пройдуть розмови президента Євгена Геллера та в.о. головного тренера Младена Бартуловича. Відомо, що це вирішиться наступного тижня.
Нагадаємо, футболіст збірної України зіткнувся з труднощами в клубі — він не може знайти спільну мову з партнерами по команді.
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