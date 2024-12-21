Зоря шукає нового тренера та планує змінити половину складу — деталі

Младен Бартулович. Фото: instagram.com/zoryaluhansk

ФК "Зоря" шукає декількох нових гравців, щоб змінити склад. Також повідомляється, що керівництво клубу має намір змінити головного тренера.

Про це пише ТаТоТаке.

Читайте також:

Зоря планує кадрові зміни

У повідомленні йдеться, що команда збирається в Києві 13 січня та згодом вирушить до Туреччини на зимові збори.

"У новому році у складі Зорі не буде Ндура і Беніто, селекціонери шукають центрбека (бажано — шульгу), опорника і вінгера", — йдеться в дописі.

Гравці Зорі. Фото: instagram.com/zoryaluhansk

Також найближчим часом стане відомо, хто в майбутньому керуватиме командою. Це залежить від того як, пройдуть розмови президента Євгена Геллера та в.о. головного тренера Младена Бартуловича. Відомо, що це вирішиться наступного тижня.

Нагадаємо, футболіст збірної України зіткнувся з труднощами в клубі — він не може знайти спільну мову з партнерами по команді.

Колишній захисник київського "Динамо" відпочиває разом із російськими спортсменами — деталі.

Михайло Мудрик висунув нове пояснення, чому його тест на допінг показав позитивний результат — причини.