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Зоря може різко змінити тренера та половину складу — деталі

21 грудня 2024 13:33
Станіслав Костюк - Редактор
Зоря шукає нового тренера та планує змінити половину складу — деталі
Младен Бартулович. Фото: instagram.com/zoryaluhansk
Станіслав Костюк - Редактор

ФК "Зоря" шукає декількох нових гравців, щоб змінити склад. Також повідомляється, що керівництво клубу має намір змінити головного тренера. 

Про це пише ТаТоТаке.

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У повідомленні йдеться, що команда збирається в Києві 13 січня та згодом вирушить до Туреччини на зимові збори. 

"У новому році у складі Зорі не буде Ндура і Беніто, селекціонери шукають центрбека (бажано — шульгу), опорника і вінгера", — йдеться в дописі.

Гравці Зорі
Гравці Зорі. Фото: instagram.com/zoryaluhansk

 

Також найближчим часом стане відомо, хто в майбутньому керуватиме командою. Це залежить від того як, пройдуть розмови президента Євгена Геллера та в.о. головного тренера Младена Бартуловича. Відомо, що це вирішиться наступного тижня. 

Нагадаємо, футболіст збірної України зіткнувся з труднощами в клубі — він не може знайти спільну мову з партнерами по команді. 

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спорт футбол Футбол трансфери Зоря тренер Младен Бартулович

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