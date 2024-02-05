Заря на тренировочном сборе подралась с Динамо — видео драки футболистов

Матч "Заря" — "Динамо" Тбилиси. Фото: скриншот

В Турции на тренировочном сборе луганская "Заря" дважды ввязалась в драку. Вторая завершилась не просто толкотней, а боксерскими ударами.

Если с польской "Аркой" игроки толкались, то с "Динамо" Тбилиси все было серьезнее, сообщил Football Hub.

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В матче с поляками Бенедюк очень грубо сыграл против игрока "Арки". На поле начали толкаться, и соперники требовали, чтобы луганчане остались в меньшинстве.

Бенедюк получил красную карточку, но матч был контрольным, где после удаления игрока меняют и команды играют 11 на 11. Однако поляки начали требовать, чтобы у "Зари" играли 10 футболистов. Главный тренер украинского клуба чуть не забрал команду с поля.

Драка с "Динамо" Тбилиси

В один из моментов, перед подачей углового, капитан тбилисцев Схиртладзе начал жестко толкать и бить форварда "Зари" Герреро. Легионер украинского клуба нанес ответные удары по грузину. Затем на поле началась потасовка, которая продолжилась за пределами поля.

Матч после удалений удалось возобновить и победила в нем "Заря" благодаря голу Антюха в начале игры.

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