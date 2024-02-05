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Заря на тренировочном сборе подралась с Динамо — видео драки футболистов

5 февраля 2024 17:40
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Агабекян Карен
редактор
Заря на тренировочном сборе подралась с Динамо — видео драки футболистов
Матч "Заря" — "Динамо" Тбилиси. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Турции на тренировочном сборе луганская "Заря" дважды ввязалась в драку. Вторая завершилась не просто толкотней, а боксерскими ударами.

Если с польской "Аркой" игроки толкались, то с "Динамо" Тбилиси все было серьезнее, сообщил Football Hub.

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В матче с поляками Бенедюк очень грубо сыграл против игрока "Арки". На поле начали толкаться, и соперники требовали, чтобы луганчане остались в меньшинстве.

Бенедюк получил красную карточку, но матч был контрольным, где после удаления игрока меняют и команды играют 11 на 11. Однако поляки начали требовать, чтобы у "Зари" играли 10 футболистов. Главный тренер украинского клуба чуть не забрал команду с поля.

Драка с "Динамо" Тбилиси

В один из моментов, перед подачей углового, капитан тбилисцев Схиртладзе начал жестко толкать и бить форварда "Зари" Герреро. Легионер украинского клуба нанес ответные удары по грузину. Затем на поле началась потасовка, которая продолжилась за пределами поля.

Матч после удалений удалось возобновить и победила в нем "Заря" благодаря голу Антюха в начале игры.

Напомним, киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник.

Тем временем "Динамо" продолжает проигрывать на сборах. Тренер Александр Шовковский отреагировал на серию поражений.

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик ответил на критику болельщикам команды. Украинец предложил фанатам интересный спор.

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драка
футбол
Динамо
Заря Луганск

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