Зоря на тренувальному зборі побилась з Динамо — відео бійки футболістів

Матч "Зоря" — "Динамо" Тбілісі. Фото: скріншот

У Туреччині на тренувальному зборі луганська "Зоря" двічі вплуталася у бійку. Друга завершилася не просто штовханиною, а боксерськими ударами.

Якщо з польською "Аркою" гравці штовхалися, то з "Динамо" Тбілісі все було серйозніше, повідомив Football Hub.

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Конфлікт із "Аркою"

У матчі з поляками Бенедюк дуже брутально зіграв проти гравця "Арки". На полі почали штовхатися, і суперники вимагали, щоби луганчани залишилися в меншості.

Бенедюк отримав червону картку, але матч був контрольним, де після вилучення гравця міняють та команди грають 11 на 11. Однак поляки почали вимагати, щоб у "Зорі" грали 10 футболістів. Головний тренер українського клубу мало не забрав команду з поля.

Бійка з "Динамо" Тбілісі

В один із моментів, перед подачею кутового, капітан тбілісців Схіртладзе почав жорстко штовхати та бити форварда "Зорі" Герреро. Легіонер українського клубу завдав ударів у відповідь по грузину. Потім на полі почалася сутичка, яка продовжилася за межами поля.

Матч після видалень вдалося відновити й перемогла у ньому "Зоря" завдяки голу Антюха на початку гри.

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