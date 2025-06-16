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Главная Спорт Заря официально назначила нового главного тренера — детали

Заря официально назначила нового главного тренера — детали

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Дата публикации 16 июня 2025 15:14
Скрипник вернулся в Зарю — детали контракта
Виктор Скрипник наблюдает за тренировкой. Фото: УНИАН
Ключові моменти Еврокубковая история с рекордом

Футбольный клуб "Заря" официально объявил имя нового главного тренера команды. Им стал 55-летний украинец Виктор Скрипник. 

Этот специалист, хорошо знакомый луганским болельщикам по успешному трехлетнему периоду в истории клуба, сообщает официальный сайт "Зари".

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Виктор Скрипник уже работал с "Зарей" с 2019 по 2022 год. Под его руководством команда стабильно боролась за высокие позиции в чемпионате Украины и неоднократно демонстрировала зрелищный и атакующий футбол. 

Виктор Скрипник
Виктор Скрипник во время матча. Фото: УНИАН

Наиболее яркие достижения Скрипника включают два комплекта бронзовых медалей УПЛ — в сезонах 2019/2020 и 2020/2021. Также в 2021 году его команда сыграла в финале Кубка Украины.

Еврокубковая история с рекордом

Особое место в истории клуба занимает еврокубковый сезон 2021/2022, когда "Заря" под руководством Скрипника набрала семь очков в групповом этапе Лиги Конференций. Это лучший результат клуба на международной арене на тот момент.

Возвращение Виктора Скрипника может стать для команды важным шагом к стабильности и новым амбициям на фоне непростой трансферной и турнирной ситуации. 

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спорт футбол УПЛ тренер Виктор Скрипник Заря Луганск
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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