Скрипник вернулся в Зарю — детали контракта

Виктор Скрипник наблюдает за тренировкой. Фото: УНИАН

Футбольный клуб "Заря" официально объявил имя нового главного тренера команды. Им стал 55-летний украинец Виктор Скрипник.

Этот специалист, хорошо знакомый луганским болельщикам по успешному трехлетнему периоду в истории клуба, сообщает официальный сайт "Зари".

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Виктор Скрипник уже работал с "Зарей" с 2019 по 2022 год. Под его руководством команда стабильно боролась за высокие позиции в чемпионате Украины и неоднократно демонстрировала зрелищный и атакующий футбол.

Виктор Скрипник во время матча. Фото: УНИАН

Наиболее яркие достижения Скрипника включают два комплекта бронзовых медалей УПЛ — в сезонах 2019/2020 и 2020/2021. Также в 2021 году его команда сыграла в финале Кубка Украины.

Еврокубковая история с рекордом

Особое место в истории клуба занимает еврокубковый сезон 2021/2022, когда "Заря" под руководством Скрипника набрала семь очков в групповом этапе Лиги Конференций. Это лучший результат клуба на международной арене на тот момент.

Возвращение Виктора Скрипника может стать для команды важным шагом к стабильности и новым амбициям на фоне непростой трансферной и турнирной ситуации.

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