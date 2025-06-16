Скрипник повернувся в Зорю — деталі контракту

Віктор Скрипник спостерігає за тренуванням. Фото: УНІАН

Футбольний клуб "Зоря" офіційно оголосив ім'я нового головного тренера команди. Ним став 55-річний українець Віктор Скрипник.

Цей фахівець, добре знайомий луганським вболівальникам за успішним трирічним періодом в історії клубу, повідомляє офіційний сайт "Зорі".

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Віктор Скрипник уже працював із "Зорею" з 2019 по 2022 рік. Під його керівництвом команда стабільно боролася за високі позиції в чемпіонаті України та неодноразово демонструвала видовищний і атакувальний футбол.

Віктор Скрипник під час матчу. Фото: УНІАН

Найяскравіші досягнення Скрипника включають два комплекти бронзових медалей УПЛ — у сезонах 2019/2020 і 2020/2021. Також 2021 року його команда зіграла у фіналі Кубка України.

Єврокубкова історія з рекордом

Особливе місце в історії клубу посідає єврокубковий сезон 2021/2022, коли "Зоря" під керівництвом Скрипника набрала сім очок у груповому етапі Ліги Конференцій. Це найкращий результат клубу на міжнародній арені на той момент.

Повернення Віктора Скрипника може стати для команди важливим кроком до стабільності та нових амбіцій на тлі непростої трансферної та турнірної ситуації.

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