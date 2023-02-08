Мирослав Блажевич умер в Загребе — хорватский тренер боролся с болезнью

Остановилось сердце легендарного тренера: совершил чудо на ЧМ-1998
В Хорватии скончался легендарный футбольный тренер Мирослав Блажевич. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.
Блажевича называют автором "Хорватского чуда" на чемпионате мира-1998 во Франции, напоминает портал Новини.LIVE.
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Десятого февраля Мирославу "Чиро" Блажевичу могло исполниться 88 лет. Одиннадцать лет он боролся с раком простаты, и все же заболевание взяло над бывшим спортсменом верх.
Выдающийся хорватский тренер создал одну из самых интересных футбольных команд 1990-х годов. Той команде, которую вели за собой Славен Билич, Давор Шукер, Звонимир Бобан и другие известные футболисты, удалось продемонстрировать красивый, атакующий футбол и завоевать бронзовые медали Мундиаля.
The great Miroslav "Ćiro" Blažević has passed away, aged 87.— UEFA (@UEFA) February 8, 2023
The father of modern Croatian football and one of the game's greatest coaches, Blažević had a hugely successful career, also leading teams in Bosnia and Herzegovina and Switzerland.
He will be sorely missed. pic.twitter.com/No4o2RQ947
Помимо "шашечных" Мирослав Блажевич тренировал много других команд, включая загребское "Динамо", олимпийскую сборную Китая, национальные команды Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Хорватский наставник становился чемпионом и обладателем национального Кубка трех стран (Югославии, Швейцарии и Хорватии).
Последним клубом, в котором работал легендарный тренер, был "Задар". Пост главного тренера этой хорватской команды он покинул в 2015 году.
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