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Зупинилося серце легендарного тренера: здійснив диво на ЧС-1998

8 лютого 2023 18:17
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Мирослав Блажевич помер у Загребі — хорватський тренер боровся із хворобою
Починаючи з 2019 року, фахівець майже не з'являвся на публіці
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У Хорватії помер легендарний футбольний тренер Мирослав Блажевич. Останні роки він боровся з онкологічним захворюванням.

Блажевича називають автором "Хорватського дива" на чемпіонаті світу-1998 у Франції, нагадує портал Новини.LIVE.

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Десятого лютого Мирославу "Чіро" Блажевичу могло Б виповнитись 88 років. Одинадцять років він боровся з раком простати, і все ж таки захворювання взяло над колишнім спортсменом верх.

Видатний хорватський тренер створив одну із найцікавіших футбольних команд 1990-х років. Тій команді, яку вели за собою Славен Біліч, Давор Шукер, Звонімір Бобан та інші відомі футболісти, вдалося продемонструвати гарний, атакуючий футбол та здобути бронзові медалі Мундіалю.

Крім "картатих" Мирослав Блажевич тренував багато інших команд, включаючи загребське "Динамо", олімпійську збірну Китаю, національні команди Швейцарії та Боснії та Герцеговини. Хорватський наставник ставав чемпіоном та володарем національного Кубка трьох країн (Югославії, Швейцарії та Хорватії).

Останнім клубом, у якому працював легендарний тренер, був "Задар". Посаду головного тренера цієї хорватської команди він залишив у 2015 році.

Нагадаємо, форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан на тренувальних зборах команди в Туреччині зазнав образи з боку росіянина. Молодий футболіст зумів постояти за себе та відправив кривдника у нокаут.

Колишня дівчина словенського футболіста Беньяміна Вербича розповіла, чому він залишив київське "Динамо" влітку минулого року.

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