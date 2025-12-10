Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Звезда сборной Англии оказался в наручниках после драки в баре

Звезда сборной Англии оказался в наручниках после драки в баре

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 18:41
Полиция задержала игрока сборной Англии после драки в баре
Айвен Тоуни в Саудовской Аравии. Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Нападающий "Аль-Ахли" и сборной Англии Айвен Тоуни попал в скандал, завершившийся его задержанием в Лондоне. В одном из баров произошла потасовка между футболистом и посетителем.

Болельщик хотел сделать селфи со спортсменом, но произошел конфликт, который перерос в удар головой и разбитый нос, сообщает The Sun.

Реклама
Читайте также:

Инициатором контакта стал посетитель бара, который обнял Айвена Тоуни за шею, пытаясь запечатлеть момент на фото. Футболист воспринял этот жест как угрозу или попытку сорвать дорогую цепочку, после чего грубо оттолкнул фаната. 

Как завершился инцидент  с Тоуни

Полиция прибыла на вызов и вывела Айвена в наручниках, после чего доставила в участок. Позже игрок был освобожден под залог, а медики констатировали отсутствие серьезных травм у пострадавшего. Дело продолжает рассматриваться правоохранителями.

Айвен Тоуни известен по выступлениям за "Брентфорд", где его результативность обеспечила ему вызов в сборную Англии. В 2024 году он перешел в "Аль-Ахли" за сумму около 40 млн евро и стал одним из звезд чемпионата Саудовской Аравии. 

Напомним, россиянин Матвей Сафонов не сможет стать основным игроком "ПСЖ" в этом сезоне. 

Киевское "Динамо" сыграет с "Фиорентиной" в Лиге Конференций без нескольких основных игроков

Новым тренером мадридского "Реала" может стать Юрген Клопп, который назвал условие подписания контракта с клубом. 

драка спорт футбол Саудовская Аравия Сборная Англии по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации