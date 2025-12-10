Полиция задержала игрока сборной Англии после драки в баре

Айвен Тоуни в Саудовской Аравии. Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Нападающий "Аль-Ахли" и сборной Англии Айвен Тоуни попал в скандал, завершившийся его задержанием в Лондоне. В одном из баров произошла потасовка между футболистом и посетителем.

Болельщик хотел сделать селфи со спортсменом, но произошел конфликт, который перерос в удар головой и разбитый нос, сообщает The Sun.

Инициатором контакта стал посетитель бара, который обнял Айвена Тоуни за шею, пытаясь запечатлеть момент на фото. Футболист воспринял этот жест как угрозу или попытку сорвать дорогую цепочку, после чего грубо оттолкнул фаната.

Как завершился инцидент с Тоуни

Полиция прибыла на вызов и вывела Айвена в наручниках, после чего доставила в участок. Позже игрок был освобожден под залог, а медики констатировали отсутствие серьезных травм у пострадавшего. Дело продолжает рассматриваться правоохранителями.

Айвен Тоуни известен по выступлениям за "Брентфорд", где его результативность обеспечила ему вызов в сборную Англии. В 2024 году он перешел в "Аль-Ахли" за сумму около 40 млн евро и стал одним из звезд чемпионата Саудовской Аравии.

