Поліція затримала гравця збірної Англії після бійки в барі

Айвен Тоуні в Саудівській Аравії. Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Нападник "Аль-Ахлі" та збірної Англії Айвен Тоуні потрапив у скандал, що завершився його затриманням у Лондоні. В одному з барів сталася бійка між футболістом і відвідувачем.

Уболівальник хотів зробити селфі зі спортсменом, але стався конфлікт, який переріс в удар головою та розбитий ніс, повідомляє The Sun.

Реклама

Читайте також:

Ініціатором контакту став відвідувач бару, який обійняв Айвена Тоуні за шию, намагаючись зафіксувати момент на фото. Футболіст сприйняв цей жест як погрозу або спробу зірвати дорогий ланцюжок, після чого грубо відштовхнув фаната.

Як завершився інцидент із Тоуні

Поліція прибула на виклик та вивела Айвена в кайданках, після чого доставила у відділок. Пізніше гравця було звільнено під заставу, а медики констатували відсутність серйозних травм у потерпілого. Справу продовжують розглядати правоохоронці.

Айвен Тоуні відомий за виступами за "Брентфорд", де його результативність забезпечила йому виклик до збірної Англії. У 2024 році він перейшов в "Аль-Ахлі" за суму близько 40 млн євро та став однією із зірок чемпіонату Саудівської Аравії.

Нагадаємо, росіянин Матвій Сафонов не зможе стати основним гравцем "ПСЖ" у цьому сезоні.

Київське "Динамо" зіграє з "Фіорентиною" в Лізі Конференцій без декількох основних гравців.

Новим тренером мадридського "Реала" може стати Юрген Клопп, який назвав умову підписання контракту з клубом.