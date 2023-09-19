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"Шахтар" — "Порту": тренери здивували стартовими складами на матч ЛЧ

19 вересня 2023 21:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Шахтар" — "Порту": тренери здивували стартовими складами на матч ЛЧ
Тарас Степаненко перед матчем Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" приймає "Порту" у рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом у німецькому Гамбурзі.

Тренери обох команд вже опублікували стартові склади, повідомляє Новини.LIVE.

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Патрік ван Леувен
Патрік Ван Леувен під час тренування. Фото: пресслужба "Шахтаря"

"Шахтар" — "Порту"

"Шахтар": Різник, Лемкін, Степаненко (капітан), Судаков, Зубков, Сікан, Келсі, Міроші, Конопля, Назарина, Ракицький.

Тренер: Патрік Ван Леувен.

"Порту": Діого Коста, Пепе (капітан), Давид Карно, Еустакьо, Таремі, Заїду, Галено, Хайме, Андре Франко, Варела, Жоау Маріу.

Тренер: Сержі Консейсау.

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