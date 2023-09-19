"Шахтар" — "Порту": букмекери здивували прогнозом на матч Ліги чемпіонів

Тарас Степаненко на розминці. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийме у Гамбурзі португальський "Порту". Гості є фаворитом цього протистояння.

Букмекери вже опублікували коефіцієнти на єврокубковий поєдинок, повідомляє портал Новини LIVE.

Читайте також:

Стартовий поєдинок у Лізі чемпіонів завжди особливо важливий для будь-якої команди. Підопічні Патріка ван Леувена не є винятком. "Шахтар" залишається єдиною українською командою, яка ще не брала участі в єврокубкових поєдинках цього сезону. Саме на "гірників" тепер сподіваються українські вболівальники. З "Порту" можна і потрібно грати, хай навіть експерти не вірять у шанси команди Ван Леувена.

"Шахтар" — "Порту": ставки та прогнози експертів

Донецький клуб вісім годин добирався до Гамбургу, де гратиме свої домашні матчі Ліги чемпіонів. Тренерський штаб не зможе виставити на цей поєдинок оптимальний склад, оскільки Матвієнко залишається у лазареті. Йому компанію склали Чигринський, Бондар та Траоре.

"Шахтар" лідирує у турнірній таблиці УПЛ, але у семи турах команда втратила чотири очки та пропустила сім голів. І це не говорячи про проблеми з дисципліною на полі. Ван Леувена вже кілька тижнів критикують, а букмекери дають коефіцієнт 4,85 на перемогу "гірників".

Патрік Ван Леувен спостерігає за тренуванням. Фото: пресслужба "Шахтаря"

"Порту" у п'яти стартових турах втратив очки лише в одному матчі. "Дракони" йдуть на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Португалії. Сержіу Консейсау також не зможе розраховувати на оптимальний склад. Поєдинок пропустить дискваліфікований вінгер Пепе. Не зіграють форвард Еванілсон, захисник Маркано та півзахисник Груїч.

Букмекери дають коефіцієнт 1,79 на перемогу "Порту". Нічия оцінюється коефіцієнтом 4,20. Варіант "Тотал Більше 2,5" голів оцінений коефіцієнтом 1,81. На "Тотал Менше 2,5" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,22.

Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію матчу "Шахтар" — "Порту". Як завжди, на нашій трансляції будуть найоперативніші події поєдинку Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Мудрик може перейти в один із німецьких клубів: коли це станеться.

Віталій Миколенко залишить "Евертон": є інтерес з відомого клубу.

Піолі на межі звільнення: "Мілан" знайшов заміну тренеру.

"Манчестер Юнайтед" готовий звільнити Тен Хага: хто замінить тренера.

Йоахім Лев повертається до тренерської роботи: яку команду він очолить.

Пихальонок назвав проблему "Дніпра-1" після приходу Максимова.