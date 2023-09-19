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"Шахтер" — "Порту": букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги чемпионов

19 сентября 2023 11:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" — "Порту": букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги чемпионов
Тарас Степаненко на разминке. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет в Гамбурге португальский "Порту". Гости являются фаворитом этого противостояния. 

Букмекеры уже опубликовали коэффициенты на еврокубковый поединок, сообщает портал Новини.LIVE.

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Стартовый поединок в Лиге чемпионов всегда особенно важен для любой команды. Подопечные Патрика ван Леувена не являются исключением. "Шахтер" остается единственной украинской командой, которая еще не принимала участия в еврокубковых поединках в этом сезоне. Именно на "горняков" теперь надеются украинские болельщики. С "Порту" можно и нужно играть, пусть даже эксперты не верят в шансы команды ван Леувена.  

"Шахтер" — "Порту": ставки и прогнозы экспертов 

Донецкий клуб восемь часов добирался в Гамбург, где будет играть свои домашние матчи Лиги чемпионов. Тренерский штаб не сможет выставить на этот поединок оптимальный состав, поскольку Матвиенко остается в лазарете. Ему компанию составили Чигринский, Бондарь и Траоре. 

"Шахтер" лидирует в турнирной таблице УПЛ, но в семи турах команда потеряла четыре очка и пропустила семь голов. И это не говоря о проблемах с дисциплиной на поле. Ван Леувена уже несколько недель критикуют, а букмекеры дают коэффициент 4,85 на победу "горняков". 

Патрик ван Леувен
Патрик ван Леувен наблюдает за тренировкой. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

"Порту" в пяти стартовых турах потерял очки только в одном матче. "Драконы" идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. Сержиу Консейсау тоже не сможет рассчитывать на оптимальный состав. Поединок пропустит дисквалифицированный вингер Пепе. Не сыграют форвард Эванилсон, защитник Маркано и полузащитник Груич. 

Букмекеры дают коэффициент 1,79 на победу "Порту". Ничья оценивается коэффициентом 4,20. Вариант "Тотал Больше 2,5" голов оценен коэффициентом 1,81. На "Тотал Меньше 2,5" можно сделать ставку с коэффициентом 2,22. 

Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию матча "Шахтер" — "Порту". Как всегда, на нашей трансляции будут самые оперативные события поединка Лиги чемпионов. 

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