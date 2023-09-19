"Шахтер" — "Порту": букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги чемпионов

Тарас Степаненко на разминке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет в Гамбурге португальский "Порту". Гости являются фаворитом этого противостояния.

Букмекеры уже опубликовали коэффициенты на еврокубковый поединок, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Стартовый поединок в Лиге чемпионов всегда особенно важен для любой команды. Подопечные Патрика ван Леувена не являются исключением. "Шахтер" остается единственной украинской командой, которая еще не принимала участия в еврокубковых поединках в этом сезоне. Именно на "горняков" теперь надеются украинские болельщики. С "Порту" можно и нужно играть, пусть даже эксперты не верят в шансы команды ван Леувена.

"Шахтер" — "Порту": ставки и прогнозы экспертов

Донецкий клуб восемь часов добирался в Гамбург, где будет играть свои домашние матчи Лиги чемпионов. Тренерский штаб не сможет выставить на этот поединок оптимальный состав, поскольку Матвиенко остается в лазарете. Ему компанию составили Чигринский, Бондарь и Траоре.

"Шахтер" лидирует в турнирной таблице УПЛ, но в семи турах команда потеряла четыре очка и пропустила семь голов. И это не говоря о проблемах с дисциплиной на поле. Ван Леувена уже несколько недель критикуют, а букмекеры дают коэффициент 4,85 на победу "горняков".

Патрик ван Леувен наблюдает за тренировкой. Фото: пресс-служба "Шахтера"

"Порту" в пяти стартовых турах потерял очки только в одном матче. "Драконы" идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. Сержиу Консейсау тоже не сможет рассчитывать на оптимальный состав. Поединок пропустит дисквалифицированный вингер Пепе. Не сыграют форвард Эванилсон, защитник Маркано и полузащитник Груич.

Букмекеры дают коэффициент 1,79 на победу "Порту". Ничья оценивается коэффициентом 4,20. Вариант "Тотал Больше 2,5" голов оценен коэффициентом 1,81. На "Тотал Меньше 2,5" можно сделать ставку с коэффициентом 2,22.

Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию матча "Шахтер" — "Порту". Как всегда, на нашей трансляции будут самые оперативные события поединка Лиги чемпионов.

Напомним, Мудрик может перейти в один из немецких клубов: когда это произойдет.

Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба.

Пиоли на грани увольнения: "Милан" нашел замену тренеру.

"Манчестер Юнайтед" готов уволить Тен Хага: кто заменит тренера.

Йоахим Лев возвращается к тренерской работе: какую команду он возглавит.

Пихаленок назвал проблему "Днепра-1" после прихода Максимова.