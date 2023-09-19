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"Шахтер" — "Порту": тренеры удивили стартовыми составами на матч ЛЧ

19 сентября 2023 21:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" — "Порту": тренеры удивили стартовыми составами на матч ЛЧ
Тарас Степаненко перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" принимает "Порту" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени в немецком Гамбурге. 

Тренеры обеих команд уже опубликовали стартовые составы, сообщает портал Новини.LIVE. 

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У болельщиков в Украине есть возможность следить за драматургией матча Лиги чемпионов в нашей текстовой трансляции. Там будет подробно описан ход матча, который дополнят фото и видео. 

Патрик ван Леувен
Патрик ван Леувен во время тренировки. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

"Шахтер" — "Порту" 

"Шахтер": Ризнык, Лемкин, Степаненко (капитан), Судаков, Зубков, Сикан, Келси, Мироши, Конопля, Назарина, Ракицкий. 

Тренер: Патрик ван Леувен. 

"Порту": Диого Коста, Пепе (капитан), Давид Карно, Эустакьо, Тареми, Заиду, Галено, Хайме, Андре Франко, Варела, Жоау Мариу. 

Тренер: Сержиу Консейсау. 

Напомним, стало известно, является ли Давиде Масса "фартовым" рефери для "Шахтера". 

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