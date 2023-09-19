"Шахтер" — "Порту": тренеры удивили стартовыми составами на матч ЛЧ
Донецкий "Шахтер" принимает "Порту" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени в немецком Гамбурге.
Тренеры обеих команд уже опубликовали стартовые составы, сообщает портал Новини.LIVE.
У болельщиков в Украине есть возможность следить за драматургией матча Лиги чемпионов в нашей текстовой трансляции. Там будет подробно описан ход матча, который дополнят фото и видео.
"Шахтер" — "Порту"
"Шахтер": Ризнык, Лемкин, Степаненко (капитан), Судаков, Зубков, Сикан, Келси, Мироши, Конопля, Назарина, Ракицкий.
Тренер: Патрик ван Леувен.
"Порту": Диого Коста, Пепе (капитан), Давид Карно, Эустакьо, Тареми, Заиду, Галено, Хайме, Андре Франко, Варела, Жоау Мариу.
Тренер: Сержиу Консейсау.
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