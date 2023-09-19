"Шахтер" — "Порту": тренеры удивили стартовыми составами на матч ЛЧ

Тарас Степаненко перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" принимает "Порту" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени в немецком Гамбурге.

Тренеры обеих команд уже опубликовали стартовые составы, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

У болельщиков в Украине есть возможность следить за драматургией матча Лиги чемпионов в нашей текстовой трансляции. Там будет подробно описан ход матча, который дополнят фото и видео.

Патрик ван Леувен во время тренировки. Фото: пресс-служба "Шахтера"

"Шахтер" — "Порту"

"Шахтер": Ризнык, Лемкин, Степаненко (капитан), Судаков, Зубков, Сикан, Келси, Мироши, Конопля, Назарина, Ракицкий.

Тренер: Патрик ван Леувен.

"Порту": Диого Коста, Пепе (капитан), Давид Карно, Эустакьо, Тареми, Заиду, Галено, Хайме, Андре Франко, Варела, Жоау Мариу.

Тренер: Сержиу Консейсау.

Напомним, стало известно, является ли Давиде Масса "фартовым" рефери для "Шахтера".

"Шахтер" — "Порту": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов.

Букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги чемпионов с участием "Шахтера" и "Порту".