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"Порту" — "Шахтер": где смотреть матч онлайн в хорошем качестве

19 сентября 2023 14:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Порту — Шахтер: где смотреть матч онлайн в хорошем качестве
Футболисты накануне игры. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сегодня, 19 сентября, в 22:00 пройдет первый матч группового этапа Лиги чемпионов с участием донецкого "Шахтера" и португальского "Порту". Болельщики в Украине смогут увидеть этот поединок в прямом эфире. 

Текстовая онлайн трансляция матча пройдет на этой странице портала Новини.LIVE. Сохраните ее в закладки, чтобы не забыть. 

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Разминка в Гамбурге. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

"Шахтер" — "Порту": где и когда смотреть матч 

Донецкие "горняки" примут вице-чемпионов Португалии на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Италии Давиде Масса. 

Официальным транслятором матчей Лиги чемпионов в Украине является медиасервис Megogo. Необходимо оформить подписку, чтобы посмотреть этот поединок. 

Но есть возможность следить за драматургией матча Лиги чемпионов в нашей текстовой трансляции. Там будет подробно описан ход матча, который дополнят фото и видео. Это будет интересно! 

Напомним, стало известно, является ли Давиде Масса "фартовым" рефери для "Шахтера". 

"Шахтер" — "Порту": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов. 

Букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги чемпионов с участием "Шахтера" и "Порту". 

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