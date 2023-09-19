"Порту" — "Шахтер": где смотреть матч онлайн в хорошем качестве
Сегодня, 19 сентября, в 22:00 пройдет первый матч группового этапа Лиги чемпионов с участием донецкого "Шахтера" и португальского "Порту". Болельщики в Украине смогут увидеть этот поединок в прямом эфире.
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"Шахтер" — "Порту": где и когда смотреть матч
Донецкие "горняки" примут вице-чемпионов Португалии на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Италии Давиде Масса.
Официальным транслятором матчей Лиги чемпионов в Украине является медиасервис Megogo. Необходимо оформить подписку, чтобы посмотреть этот поединок.
Но есть возможность следить за драматургией матча Лиги чемпионов в нашей текстовой трансляции. Там будет подробно описан ход матча, который дополнят фото и видео. Это будет интересно!
Напомним, стало известно, является ли Давиде Масса "фартовым" рефери для "Шахтера".
"Шахтер" — "Порту": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов.
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