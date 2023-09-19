"Порту" — "Шахтер": где смотреть матч онлайн в хорошем качестве

Футболисты накануне игры. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Сегодня, 19 сентября, в 22:00 пройдет первый матч группового этапа Лиги чемпионов с участием донецкого "Шахтера" и португальского "Порту". Болельщики в Украине смогут увидеть этот поединок в прямом эфире.

Текстовая онлайн трансляция матча пройдет на этой странице портала Новини.LIVE. Сохраните ее в закладки, чтобы не забыть.

Читайте также:

Разминка в Гамбурге. Фото: пресс-служба "Шахтера"

"Шахтер" — "Порту": где и когда смотреть матч

Донецкие "горняки" примут вице-чемпионов Португалии на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Италии Давиде Масса.

Официальным транслятором матчей Лиги чемпионов в Украине является медиасервис Megogo. Необходимо оформить подписку, чтобы посмотреть этот поединок.

Но есть возможность следить за драматургией матча Лиги чемпионов в нашей текстовой трансляции. Там будет подробно описан ход матча, который дополнят фото и видео. Это будет интересно!

Напомним, стало известно, является ли Давиде Масса "фартовым" рефери для "Шахтера".

"Шахтер" — "Порту": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов.

Букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги чемпионов с участием "Шахтера" и "Порту".