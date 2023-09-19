Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Порту" — "Шахтар": де дивитись матч онлайн у високій якості arrow

"Порту" — "Шахтар": де дивитись матч онлайн у високій якості

19 вересня 2023 14:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Порту — Шахтар: де дивитись матч онлайн у високій якості
Футболісти напередодні гри. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Сьогодні, 19 вересня, о 22:00 відбудеться перший матч групового етапу Ліги чемпіонів за участю донецького "Шахтаря" та португальського "Порту". Уболівальники в Україні зможуть побачити цей поєдинок у прямому ефірі.

Текстова трансляція онлайн матчу пройде на цій сторінці порталу Новини.LIVE. Збережіть її в закладки, щоб не забути.

Читайте також:
Шахтар Донецьк
Розминка у Гамбурзі. Фото: пресслужба "Шахтаря"

"Шахтар" — "Порту": де і коли дивитися матч

Донецькі "гірники" візьмуть віцечемпіонів Португалії на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Команди виведе на поле головний арбітр з Італії Давіде Масса.

Офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів в Україні є медіасервіс Megogo. Необхідно оформити передплату, щоб переглянути цей поєдинок.

Але є можливість стежити за драматургією матчу Ліги чемпіонів у нашій текстовій трансляції. Там буде докладно описано перебіг матчу, який доповнять фото та відео. Це буде цікаво!

Нагадаємо, стало відомо, чи Давиде Масса є "фартовим" рефері для "Шахтаря".

"Шахтар" — "Порту": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів.

Букмекери здивували прогнозом на матч Ліги чемпіонів за участю "Шахтаря" та "Порту".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз