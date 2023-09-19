"Порту" — "Шахтар": де дивитись матч онлайн у високій якості

Футболісти напередодні гри. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Сьогодні, 19 вересня, о 22:00 відбудеться перший матч групового етапу Ліги чемпіонів за участю донецького "Шахтаря" та португальського "Порту". Уболівальники в Україні зможуть побачити цей поєдинок у прямому ефірі.

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Донецькі "гірники" візьмуть віцечемпіонів Португалії на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Команди виведе на поле головний арбітр з Італії Давіде Масса.

Офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів в Україні є медіасервіс Megogo. Необхідно оформити передплату, щоб переглянути цей поєдинок.

Але є можливість стежити за драматургією матчу Ліги чемпіонів у нашій текстовій трансляції. Там буде докладно описано перебіг матчу, який доповнять фото та відео. Це буде цікаво!

Нагадаємо, стало відомо, чи Давиде Масса є "фартовим" рефері для "Шахтаря".

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