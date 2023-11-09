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Сидорчук назвав найважливіших гравців для збірної України

9 листопада 2023 14:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сидорчук назвав найважливіших гравців для збірної України
Сергій Сидорчук відповідає на запитання про найкращого друга у футболі. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник бельгійського клубу "Вестерло" Сергій Сидорчук назвав найкращого партнера у командах, в яких виступав. Цей гравець має максимальний вплив на "Динамо" та збірну України.

Сидорчук розповів, чи шкодує про трансфер до "Вестерло", в інтерв'ю SportArena.

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Колишній капітан "Динамо" не встиг попрощатися із партнерами по команді. Про його трансфер до бельгійського клубу було оголошено під час підготовки збірної України до матчів відбору на Євро-2024.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Близький друг Сидорчука

Екскапітан "біло-синіх" має ще одну причину шкодувати про вихід з "Динамо". Півзахисник мріяв ще раз виграти національну першість з Андрієм Ярмоленком. Сергій дружить із ним уже багато років.

Віктор Циганков
Віктор Циганков з уболівальником "Жирони". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Хавбек бельгійської команди розповів, що вони з Ярмоленком постійно на зв'язку. За словами Сидорчука, було багато вагомих причин для його трансферу до "Вестерло". Ярмоленко його зрозумів як друг, але все ж таки пожартував про вихід Сидорчука.

"Скрізь, де ми грали, завжди були разом, про щось спілкувалися, сміялися. У цьому плані мені його не вистачає. І коли Ярмоленко травмований, його дуже не вистачає команді. Те саме можу сказати про Циганкова, який набрав дуже хорошу форму і є одним із ключових футболістів збірної. У нас не дуже багато саме таких гравців", — розповів Сергій Сидорчук.

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