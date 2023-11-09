Сидорчук назвав найважливіших гравців для збірної України
Півзахисник бельгійського клубу "Вестерло" Сергій Сидорчук назвав найкращого партнера у командах, в яких виступав. Цей гравець має максимальний вплив на "Динамо" та збірну України.
Сидорчук розповів, чи шкодує про трансфер до "Вестерло", в інтерв'ю SportArena.
Колишній капітан "Динамо" не встиг попрощатися із партнерами по команді. Про його трансфер до бельгійського клубу було оголошено під час підготовки збірної України до матчів відбору на Євро-2024.
Близький друг Сидорчука
Екскапітан "біло-синіх" має ще одну причину шкодувати про вихід з "Динамо". Півзахисник мріяв ще раз виграти національну першість з Андрієм Ярмоленком. Сергій дружить із ним уже багато років.
Хавбек бельгійської команди розповів, що вони з Ярмоленком постійно на зв'язку. За словами Сидорчука, було багато вагомих причин для його трансферу до "Вестерло". Ярмоленко його зрозумів як друг, але все ж таки пожартував про вихід Сидорчука.
"Скрізь, де ми грали, завжди були разом, про щось спілкувалися, сміялися. У цьому плані мені його не вистачає. І коли Ярмоленко травмований, його дуже не вистачає команді. Те саме можу сказати про Циганкова, який набрав дуже хорошу форму і є одним із ключових футболістів збірної. У нас не дуже багато саме таких гравців", — розповів Сергій Сидорчук.
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