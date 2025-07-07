Срна пояснив призначення Турана головним тренером Шахтаря

Срна пояснив, чому Шахтар очолив саме Арда Туран
Спортивний директор донецького "Шахтаря" Дарійо Срна розповів про причини призначення Арди Турана на посаду головного тренера. Він підкреслив, що клуб не боїться новаторських рішень та вбачає в турецькому фахівцеві поєднання драйву і переможного характеру.
Ключовим фактором стало амбітне минуле Турана, заявив Срна в інтерв'ю Marca.
Дарійо Срна зазначив, що турецький фахівець вивів скромний "Еюпспор" на шосте місце в чемпіонаті Туреччини. До єврокубкової зони команді в підсумку не вистачило всього одного очка.
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Генеральний директор "гірників" особливо відзначив легкість переговорів. Керівництво "Шахтаря" обмежилося обговоренням футболу і реального проєкту, не ведучи мову про конфліктну ситуацію або формальні деталі угоди. Срна заявив, що все вирішилося за одну телефонну розмову.
Дарійо запевнив, що Туран має якості Сімеоне в захисті та Луїса Енріке в атаці — це поєднання, що дає команді перевагу. Особливо важливо, що програма турецького наставника підтримується сильним тренерським штабом, а сам він "відчуває гравців". Ця навичка, на думку Срни, є рідкісною та цінною.
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