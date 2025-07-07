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Головна Спорт Срна пояснив, чому Шахтар очолив саме Арда Туран

Срна пояснив, чому Шахтар очолив саме Арда Туран

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 17:05
Срна пояснив призначення Турана головним тренером Шахтаря
Генеральний директор "Шахтаря" Дарійо Срна. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Спортивний директор донецького "Шахтаря" Дарійо Срна розповів про причини призначення Арди Турана на посаду головного тренера. Він підкреслив, що клуб не боїться новаторських рішень та вбачає в турецькому фахівцеві поєднання драйву і переможного характеру.

Ключовим фактором стало амбітне минуле Турана, заявив Срна в інтерв'ю Marca.

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Дарійо Срна зазначив, що турецький фахівець вивів скромний "Еюпспор" на шосте місце в чемпіонаті Туреччини. До єврокубкової зони команді в підсумку не вистачило всього одного очка.

Арда Туран
Арда Туран під час тренування. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Срна пояснив, чого "Шахтар" чекає від Турана

Генеральний директор "гірників" особливо відзначив легкість переговорів. Керівництво "Шахтаря" обмежилося обговоренням футболу і реального проєкту, не ведучи мову про конфліктну ситуацію або формальні деталі угоди. Срна заявив, що все вирішилося за одну телефонну розмову.

Дарійо запевнив, що Туран має якості Сімеоне в захисті та Луїса Енріке в атаці — це поєднання, що дає команді перевагу. Особливо важливо, що програма турецького наставника підтримується сильним тренерським штабом, а сам він "відчуває гравців". Ця навичка, на думку Срни, є рідкісною та цінною.

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спорт футбол ФК Шахтар Даріо Срна Арда Туран
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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