Срна объяснил назначение Турана главным тренером Шахтера

Генеральный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал о причинах назначения Арды Турана на пост главного тренера. Он подчеркнул, что клуб не боится новаторских решений и видит в турецком специалисте сочетание драйва и победного характера.

Ключевым фактором стало амбициозное прошлое Турана, заявил Срна в интервью Marca.

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Дарио Срна отметил, что турецкий специалист вывел скромный "Эюпспор" на шестое место в чемпионате Турции. До еврокубковой зоны команде в итоге не хватило всего одного очка.

Арда Туран во время тренировки. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Срна объяснил, чего "Шахтер" ждет от Турана

Генеральный директор "горняков" особо отметил легкость переговоров. Руководство "Шахтера" ограничилось обсуждением футбола и реального проекта, не ведя речь о конфликтной ситуации или формальных деталях соглашения. Срна заявил, что все разрешилось за один телефонный разговор.

Дарио заверил, что у Турана есть качества Симеоне в защите и Луиса Энрике в атаке — это сочетание, которое дает команде преимущество. Особенно важно, что программа турецкого наставника поддерживается сильным тренерским штабом, а сам он "чувствует игроков". Этот навык, по мнению Срны, является редким и ценным.

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