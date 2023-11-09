Талант Реала потужно висловився про Луніна
У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" обіграв "Брагу". Несподівано в стартовому складі іспанців вийшов українець Андрій Лунін.
Після матчу про гру Луніна висловився талановитий бразильський вінгер "Реалу" Родріго. Слова гравця наводить Marca.
Зазначимо, що головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті не планував ставити українця в стартовий склад, але на розминці перед грою основний воротар Кепа Аррісабалага відчув біль у м’язах й не зміг зіграти.
Лунін став героєм матчу
На початку гри "Брага" заволоділа ініціативою та заробила пенальті. Лунін, який не мав грати в цьому матчі, відбив удар Альваро Джало та впевнено провів матч.
За словами Родріго, Андрій викладається на кожному тренуванні й провів чудовий матч, врятувавши команду не лише після пенальті, а й після удару Абеля Руїса в доданий час.
"Гра Луніна, який замінив Кепу, показує силу нашої команди. Андрій викладається на кожному тренуванні, а у матчі він не лише відбив пенальті, а й зробив класний сейв наприкінці зустрічі. Він провів чудову гру", — сказав Родріго.
Зазначимо, що Лунін цього сезону провів три матчі за "Реал" та пропустив у них всього один гол.
В кінці сезону у Луніна закінчується контракт з "Реалом" й він стане вільним агентом. Наразі футболіст не хоче продовжувати контракт з клубом, в якому йому не довіряє тренерський штаб.
Нагадаємо, Лунін встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.
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