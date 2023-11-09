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Талант Реала потужно висловився про Луніна

9 листопада 2023 13:21
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Агабекян Карен
редактор
Талант Реала потужно висловився про Луніна
Родріго похвалив Луніна. Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" обіграв "Брагу". Несподівано в стартовому складі іспанців вийшов українець Андрій Лунін.

Після матчу про гру Луніна висловився талановитий бразильський вінгер "Реалу" Родріго. Слова гравця наводить Marca.

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Зазначимо, що головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті не планував ставити українця в стартовий склад, але на розминці перед грою основний воротар Кепа Аррісабалага відчув біль у м’язах й не зміг зіграти.

Лунін став героєм матчу

На початку гри "Брага" заволоділа ініціативою та заробила пенальті. Лунін, який не мав грати в цьому матчі, відбив удар Альваро Джало та впевнено провів матч.

За словами Родріго, Андрій викладається на кожному тренуванні й провів чудовий матч, врятувавши команду не лише після пенальті, а й після удару Абеля Руїса в доданий час.

"Гра Луніна, який замінив Кепу, показує силу нашої команди. Андрій викладається на кожному тренуванні, а у матчі він не лише відбив пенальті, а й зробив класний сейв наприкінці зустрічі. Він провів чудову гру", — сказав Родріго.

Зазначимо, що Лунін цього сезону провів три матчі за "Реал" та пропустив у них всього один гол.

В кінці сезону у Луніна закінчується контракт з "Реалом" й він стане вільним агентом. Наразі футболіст не хоче продовжувати контракт з клубом, в якому йому не довіряє тренерський штаб.

Нагадаємо, Лунін встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.

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