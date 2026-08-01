Тренер Дорощука назвав результат, з яким можна перемогти на чемпіонаті Європи

Ян Штефела, Джанмарко Тамбері та Олег Дорощук. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Український спортсмен Олег Дорощук готується до одного з найважливіших турнірів року. З 10 по 16 серпня в англійському Бірмінгемі відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики. Учасник Олімпіади-2024 претендує на перемогу.

Сам Олег Дорощук та його тренер Геннадій Здитовецький поділилися своїми очікуваннями від турніру, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Напередодні Євро-2026 з легкої атлетики Олег Дорощук вважається одним із фаворитів турніру. Він є чинним чемпіоном континентальної першості-2025, яка відбулася в приміщенні в Нідерландах із результатом 2,34 метра. А на Євро-2024 у Римі, яке відбулося на відкритому стадіоні, переміг Джанмарко Тамбері. Тоді Олег Дорощук завоював бронзову нагороду.

"Я не просто готуюся до головного старту сезону, а й отримую задоволення від тренувань. Хочеться підняти прапор України в Бірмінгемі, отримати задоволення від змагань, атмосфери, від стрибків і суперників", — розповів Олег.

Головні суперники Дорощука

Український спортсмен посідає друге місце у світовому рейтингу найкращих стрибунів у висоту серед чоловіків. У ньому лідирує олімпійський чемпіон Гаміш Керр із Нової Зеландії, а У Сан Хек із Південної Кореї замикає трійку. Однак обидва з зрозумілих причин не візьмуть участі в чемпіонаті Європи.

"Головними суперниками стануть італійці Маттео Сіолі та Джанмарко Тамбері. Ще чех Ян Штефела. Якщо брати до уваги попередній чемпіонат Європи, то там для другого та третього місця потрібно було стрибнути на 2,26–2,29 метра. Цього року, думаю, результати будуть вищими. Щоб потрапити до призової трійки, треба буде стрибнути на 2,30", — пояснив тренер українця Геннадій Здитовецький.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що українська легкоатлетка Юлія Левченко не зможе взяти участь у чемпіонаті Європи.

Також Новини.LIVE повідомляли, що футболіст "Челсі" Михайло Мудрик може перейти в іншу команду перед початком нового сезону.