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Тренера Жирони звинуватили у травмі Циганкова — що відомо

14 листопада 2024 12:32
Станіслав Костюк - Редактор
Мічела звинуватили у травмах Циганкова у Жироні
Віктор Циганков у збірній України. Фото: УАФ
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник збірної України Віктор Циганков понад місяць відновлюється після травми коліна. Він отримав пошкодження у матчі за "Жирону" у Лізі чемпіонів.

Проблеми Циганкова виникли через недосвідченість тренерського штабу "Жирони", повідомляє "Український футбол".

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Віктор Циганков пропустить чотири із шести матчів збірної України в Лізі Націй. Він не зумів допомогти національній команді у жовтні й не вийде на поле у листопаді. Футболіст досі не відновився від травми, хоча, за прогнозами, мав повернутися в гру ще на початку місяця.

Віктор Циганков
Віктор Циганков зазнав травми. Фото: УАФ

Що відбувається з Циганковим

Джерела українського спортивного видання спростовують інформацію про те, що півзахисник схильний до травм. У лазареті "Жирони" знаходяться десять гравців, кожен з яких отримав цього сезону м'язове пошкодження.

Причиною такого явища є відсутність досвіду виступів у кількох турнірах одночасно у тренерського штабу "Жирони". Цю інформацію підтвердив наставник команди Мічел. Каталонська команда вперше вийшла до Ліги чемпіонів за підсумками минулого сезону.

Футболісти "Жирони" втрачають очки й в єврокубках, і у національній першості. У цьому гравці команди постійно травмуються. У клубі не знали, як підготувати склад до регулярних матчів двічі на тиждень.

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спорт футбол Збірна України з футболу Віктор Циганков Жирона травма

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