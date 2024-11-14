Мічела звинуватили у травмах Циганкова у Жироні

Віктор Циганков у збірній України. Фото: УАФ

Півзахисник збірної України Віктор Циганков понад місяць відновлюється після травми коліна. Він отримав пошкодження у матчі за "Жирону" у Лізі чемпіонів.

Проблеми Циганкова виникли через недосвідченість тренерського штабу "Жирони", повідомляє "Український футбол".

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Віктор Циганков пропустить чотири із шести матчів збірної України в Лізі Націй. Він не зумів допомогти національній команді у жовтні й не вийде на поле у листопаді. Футболіст досі не відновився від травми, хоча, за прогнозами, мав повернутися в гру ще на початку місяця.

Віктор Циганков зазнав травми. Фото: УАФ

Що відбувається з Циганковим

Джерела українського спортивного видання спростовують інформацію про те, що півзахисник схильний до травм. У лазареті "Жирони" знаходяться десять гравців, кожен з яких отримав цього сезону м'язове пошкодження.

Причиною такого явища є відсутність досвіду виступів у кількох турнірах одночасно у тренерського штабу "Жирони". Цю інформацію підтвердив наставник команди Мічел. Каталонська команда вперше вийшла до Ліги чемпіонів за підсумками минулого сезону.

Футболісти "Жирони" втрачають очки й в єврокубках, і у національній першості. У цьому гравці команди постійно травмуються. У клубі не знали, як підготувати склад до регулярних матчів двічі на тиждень.

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