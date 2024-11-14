Мичела обвинили в травмах Цыганкова в Жироне

Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков больше месяца восстанавливается после травмы колена. Он получил повреждение в матче за "Жирону" в Лиге чемпионов.

Проблемы Цыганкова возникли из-за неопытности тренерского штаба "Жироны", сообщает "Украинский футбол".

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Виктор Цыганков пропустит четыре из шести матчей сборной Украины в Лиге Наций. Он не сумел помочь национальной команде в октябре и не выйдет на поле в ноябре. Футболист до сих пор не восстановился от травмы, хотя по прогнозам должен был вернуться в игру еще в начале месяца.

Виктор Цыганков получил травму. Фото: УАФ

Что происходит с Цыганковым

Источники украинского спортивного издания опровергают информацию о том, что полузащитник подвержен травмам. В лазарете "Жироны" находятся десять игроков, каждый их которых получил в этом сезоне мышечное повреждение.

Причиной такого явления является отсутствие опыта выступлений в нескольких турнирах одновременно у тренерского штаба "Жироны". Эту информацию подтвердил и наставник команды Мичел. Каталонская команда впервые вышла в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

Футболисты "Жироны" теряют очки и в еврокубках, и в национальном первенстве. При этом игроки команды постоянно травмируются. В клубе не знали, как подготовить состав к регулярным матчам два раза в неделю.

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