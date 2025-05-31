Відео двох голів ПСЖ у ворота Інтера в фіналі Ліги чемпіонів

Гол Хакімі у ворота "ПСЖ". Фото: Reuters

В Мюнхені на "Альянс Арені" в ці хвилини проходить фінал Ліги чемпіонів сезону 2024/25 рр. На полі зійшлись "ПСЖ" та "Інтер".

"ПСЖ" активніше почав матч та швидко відкрили рахунок, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як забив "ПСЖ"

Французи набагато активніше почали матч та створювали моменти у воріт італійців.

На 12-й хвилині Вітінья вишукано віддав передачу на лівий фланг штрафного майданчика, де Дуе прострілив на Хакімі, який замкнув у порожні ворота.

На 20-й хвилині Хвіча розпочав контратаку з лівого флангу, віддавши пас на хід Дембеле, який увійшов у штрафний майданчик і перевів м’яч на дальній фланг на Дуе, який пробив у ближній кут, а м’яч рикошетом від Дімарко залетів у ворота.

Нагадаємо, "Інтер" та "Барселона" грають в фіналі Ліги чемпіонів. Трансляція матчу доступна на порталі Новини.LIVE.

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