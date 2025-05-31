Видео двух голов ПСЖ в ворота Интера в финале Лиги чемпионов

Гол Хакими в ворота "ПСЖ" в ворота "ПСЖ". Фото: Reuters

В Мюнхене на "Альянс Арене" в эти минуты проходит финал Лиги чемпионов сезона 2024/25 гг. На поле сошлись "ПСЖ" и "Интер".

"ПСЖ" активнее начал матч и быстро открыли счет, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Фанаты "ПСЖ" на финале ЛЧ. Фото: "ПСЖ"

Как забил "ПСЖ"

Французы намного активнее начали матч и создавали моменты у ворот итальянцев.

На 12-й минуте Витинья изысканно отдал передачу на левый фланг штрафной, где Дуэ прострелил на Хакими, который замкнул в пустые ворота.

На 20-й минуте Хвича начал контратаку с левого фланга, отдав пас на ход Дембеле, который вошел в штрафную площадь и перевел мяч на дальний фланг на Дуэ, пробившего в ближний угол, а мяч рикошетом от Димарко залетел в ворота.

Напомним, "Интер" и "Барселона" играют в финале Лиги чемпионов. Трансляция матча доступна на портале Новини.LIVE.

Криштиану Роналду отказался от рекордной зарплаты в Саудовской Аравии.

Украинская дзюдоистка составила конкуренцию самым красивым украинским спортсменкам.

Сергей Ребров может вскоре покинуть сборную Украины - его заменит известный специалист.