У Мудрика з’явився варіант оренди, який його влаштує

Михайло Мудрик на лаві запасних у "Челсі". Фото: Reuters

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Лондонський "Челсі" рішуче налаштований віддати Михайла Мудрика в оренду на весь сезон 2026/27. При цьому "сині" не мають наміру продавати гравця. І клуб, і футболіст розглядають варіанти продовження кар'єри в Англії.

Оптимальний варіант уже знайдено, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Coventry Live.

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик отримав дозвіл повернутися на поле менше місяця тому. Він не грав з листопада 2024 року через звинувачення у вживанні забороненого препарату. Одразу після повернення на поле вінгер відзначився результативною дією за "Челсі", але лондонці все одно хочуть віддати футболіста в оренду.

Варіант із "Ковентрі"

Декілька клубів уже висловили бажання запропонувати контракт Михайлу Мудрику. Пріоритетом для гравця є виступ у Прем'єр-лізі, і в "Челсі" погоджуються з цією тезою. Саме з цієї причини оренда в "Ковентрі" може влаштувати всі сторони.

"Небесно-блакитні" перемогли в Чемпіоншипі та повернулися до Прем'єр-ліги з великими амбіціями. Команда Френка Лемпарда вже витратила на посилення складу понад 80 млн євро, і це не межа. Клуб зацікавлений в оренді українця, угоду можуть укласти вже найближчим часом.

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