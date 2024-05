Українські спортсмени візьмуть участь в Олімпійських іграх-2024

Олімпійські ігри. Фото: Reuters

Україна в понеділок, 20 травня, офіційно оголосила про участь у цьогорічних Олімпійських іграх в Парижі. Ці ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу.

Про це повідомила пресслужба Мінспорту.

Читайте також:

Участь України в Олімпіаді-2024

Про плани поїхати на Олімпіаду-2024 оголосили очільник Мінмолоді та спорту Матвій Бідний й президент НОК Вадим Гутцайт під час неформальної зустрічі з представниками українських та іноземних медіа.

Бідний та Гутцайт. Фото: Мінспорту

На зустрічі обговорили подробиці участі цього року та наголосили, що ігри мають особливе значення — це можливість показати світові українську волю та силу духу, а гасло України на змаганнях — "The Will to Win".

"Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Cам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві розповіли, що з початку Великої війни понад 450 українських спортсменів загинули, серед яких і чемпіони світу. Також російські окупанти знищили та пошкодили понад 500 спортивних об’єктів, 15 з них — бази олімпійської підготовки.

"Наші спортсмени — це герої, які тренуються в умовах окупації, під обстрілами, часто втрачаючи близьких. Їхня мужність і воля до перемоги заслуговують на найбільшу повагу і підтримку", — наголосили під час зустрічі.

Раніше у НОК України знайшли спосіб не допустити росіян та білорусів на Олімпіаду.

Згодом Гутцайт повідомив, що на Олімпійських іграх в Парижі росіяни та білоруси виступатимуть під нейтральним статусом.

Крім того, ще одна українська спортсменка здобула право виступити на Літніх Олімпійських іграх-2024. Бадмінтоністка Поліна Бугрова здобула путівку до Парижа.