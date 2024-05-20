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Україна офіційно заявила про участь в Олімпійських іграх-2024

20 травня 2024 22:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українські спортсмени візьмуть участь в Олімпійських іграх-2024
Олімпійські ігри. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Україна в понеділок, 20 травня, офіційно оголосила про участь у цьогорічних Олімпійських іграх в Парижі. Ці ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу.

Про це повідомила пресслужба Мінспорту.

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Участь України в Олімпіаді-2024

Про плани поїхати на Олімпіаду-2024 оголосили очільник Мінмолоді та спорту Матвій Бідний й президент НОК Вадим Гутцайт під час неформальної зустрічі з представниками українських та іноземних медіа. 

участь України на іграх у Парижі у 2024 році
Бідний та Гутцайт. Фото: Мінспорту

На зустрічі обговорили подробиці участі цього року та наголосили, що ігри мають особливе значення — це можливість показати світові українську волю та силу духу, а гасло України на змаганнях — "The Will to Win".

"Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Cам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі", — йдеться у повідомленні. 

У міністерстві розповіли, що з початку Великої війни понад 450 українських спортсменів загинули, серед яких і чемпіони світу. Також російські окупанти знищили та пошкодили понад 500 спортивних об’єктів, 15 з них — бази олімпійської підготовки.

"Наші спортсмени — це герої, які тренуються в умовах окупації, під обстрілами, часто втрачаючи близьких. Їхня мужність і воля до перемоги заслуговують на найбільшу повагу і підтримку", — наголосили під час зустрічі.

Раніше у НОК України знайшли спосіб не допустити росіян та білорусів на Олімпіаду.

Згодом Гутцайт повідомив, що на Олімпійських іграх в Парижі росіяни та білоруси виступатимуть під нейтральним статусом. 

Крім того, ще одна українська спортсменка здобула право виступити на Літніх Олімпійських іграх-2024. Бадмінтоністка Поліна Бугрова здобула путівку до Парижа.

Франція
спорт
Олімпійські ігри
Париж
Олімпіада-2024

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