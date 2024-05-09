Макрон відвідав вітрильний комплекс "Париж-2024" у Марселі та побачив Олімпійський вогонь

Президент Франції Емманюель Макрон у Марселі. Фото: Reuters/Ludovic Marin

Президент Франції Емманюель Макрон відвідав місце проведення вітрильних ігор у "Париж-2024". Політик був у Марселі з нагоди прибуття олімпійського вогню з Греції.

Макрон взяв участь в урочистих заходах у рамках підготовки до Олімпіади, повідомляє Reuters.

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Олімпійський вогонь у Марселі. Фото: Reuters/Ludovic Marin

Полум'я досягло Марселя, портового міста на півдні Франції, заснованого грецькими купцями, після 12-денної подорожі з Греції на борту судна "Белена". Це 128-річний трищогловий корабель, який колись перевозив цукор із французьких колоній.

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Смолоскип з Олімпійським вогнем доставив на сушу Флоран Манаду, олімпійський чемпіон Франції 2012 року з плавання на 50 метрів вільним стилем. Спортсмен передав його паралімпійцю Нантеніну Кейті, золотому медалісту Ігор у Ріо-де-Жанейро у бігу на 400 метрів у 2016 році. Після цього смолоскип перейшов до музиканта з Марселя Жюлю, який запалив вогонь перед 150 000 глядачами.

Емманюель Макрон поруч із вітрильником. Фото: Reuters/Ludovic Marin

Президент Франції Емманюель Макрон заявив на французькому телебаченні, що сили безпеки країни готові зіткнутися з "величезною проблемою безпеки" проведення Олімпійських ігор.

"Ця єдність — наша сила, це дух Ігор, і саме тому ми хотіли цього олімпійського перемир'я навколо Олімпійських та Паралімпійських ігор. І це буде дипломатична ініціатива, яку ми використовуватимемо для Ігор за мир", — сказав Макрон.

Близько 7000 правоохоронців, включаючи снайперів і загони кінологів, охороняли Старий порт Марселя.

З Марселя смолоскип продовжить 11-тижневу одіссею, в ході якої він перетне Францію і відвідає заморські території країни в Карибському басейні, а також в Індійському та Тихому океанах.

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