Макрон посетил парусный комплекс "Париж-2024" в Марселе и увидел Олимпийский огонь

Президент Франции Эмманюэль Макрон в Марселе. Фото: Reuters/Ludovic Marin

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил место проведения парусных игр в "Париж-2024". Политик находился в Марселе по случаю прибытия олимпийского огня из Греции.

Макрон поучаствовал в торжественных мероприятиях в рамках подготовки к Олимпиаде, сообщает Reuters.

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Олимпийский огонь в Марселе. Фото: Reuters/Ludovic Marin

Пламя достигло Марселя, портового города на юге Франции, основанного греческими купцами, после 12-дневного путешествия из Греции на борту судна "Белена". Это 128-летний трехмачтовый корабль, который когда-то перевозил сахар из французских колоний.

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Факел с Олимпийским огнем доставил на сушу Флоран Манаду, олимпийский чемпион Франции 2012 года по плаванию на 50 метров вольным стилем. Спортсмен передал его паралимпийцу Нантенину Кейте, золотому медалисту Игр в Рио-де-Жанейро в беге на 400 метров в 2016 году. После этого факел перешел к музыканту из Марселя Жюлю, который зажег огонь перед 150 000 зрителей.

Эмманюэль Макрон рядом с парусником. Фото: Reuters/Ludovic Marin

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил по французскому телевидению, что силы безопасности страны готовы столкнуться с "огромной проблемой безопасности" проведения Олимпийских игр.

"Это единство — наша сила, это дух Игр, и именно поэтому мы хотели этого олимпийского перемирия вокруг Олимпийских и Паралимпийских игр. И это будет дипломатическая инициатива, которую мы будем использовать для Игр за мир", — сказал Макрон.

Около 7000 сотрудников правоохранительных органов, включая снайперов и отряды кинологов, охраняли Старый порт Марселя.

Из Марселя факел продолжит 11-недельную одиссею, в ходе которой он пересечет Францию ​​и посетит заморские территории страны в Карибском бассейне, а также в Индийском и Тихом океанах.

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