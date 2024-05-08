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Украинка Бугрова официально завоевала путевку на Олимпиаду-2024

8 мая 2024 19:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинка Бугрова официально завоевала путевку на Олимпиаду-2024
Полина Бугрова после победы. Фото: instagram.com/buhrova.poly/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Еще одна украинская спортсменка завоевала право выступить на Летних Олимпийских играх-2024. Бадминтонистка Полина Бугрова получила путевку в Париж.

Полина Бугрова является восходящей звездой украинского бадминтона, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Украинская спортсменка заняла 74-е место по итогам последнего обновления рейтинга Международной федерации бадминтона. На основе этого рейтинга состоялась квалификация на ОИ-2024. 

Полина Бугрова
Полина Бугрова с партнерами по команде. Фото: instagram.com/buhrova.poly/

Что известно о Полине Бугровой 

Молодая 20-летняя спортсменка получила 32 путевку на Олимпийские игры за счет ограничений по количеству спортсменов от одной страны, которые могут поехать в Париж. Харьковчанка оказалась единственной украинкой в списке 100 лучших представительниц бадминтона в международном рейтинге. Другая спортсменка из Украины — Евгения Кантемир — занимает 221 позицию. 

Полина Бугрова становилась призеркой чемпионата Европы по бадминтону. Девушка побеждала на этапах Гран-при Европы. Помимо этого она является многократной чемпионкой Украины, которая представлена в этом виде спорта на Олимпийских играх с 2008 года. 

Бадминтон стал уже 18 видом спорта, в котором украинские спортсмены примут участие на ОИ-2024. 

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спорт
Олимпийские игры
Олимпиада-2024
Бадминтон
Полина Бугрова

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