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Українка Бугрова офіційно здобула путівку на Олімпіаду-2024

8 травня 2024 19:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Українка Бугрова офіційно здобула путівку на Олімпіаду-2024
Поліна Бугрова після перемоги. Фото: instagram.com/buhrova.poly/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ще одна українська спортсменка здобула право виступити на Літніх Олімпійських іграх-2024. Бадмінтоністка Поліна Бугрова здобула путівку до Парижа.

Поліна Бугрова є висхідною зіркою українського бадмінтону, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Українська спортсменка посіла 74 місце за підсумками останнього оновлення рейтингу Міжнародної федерації бадмінтону. На основі цього рейтингу відбулася кваліфікація на ОІ-2024.

Поліна Бугрова
Поліна Бугрова із партнерками по команді. Фото: instagram.com/buhrova.poly/

Що відомо про Поліну Бугрову

Молода 20-річна спортсменка здобула 32 путівку на Олімпійські ігри користуючись з обмежень за кількістю бадмінтоністів від однієї країни, які можуть поїхати до Парижа. Харків'янка виявилася єдиною українкою у списку 100 найкращих представниць бадмінтону у міжнародному рейтингу. Інша спортсменка з України Євгенія Кантемір займає 221 позицію.

Поліна Бугрова ставала призеркою чемпіонату Європи з бадмінтону. Дівчина перемагала на етапах Гран-прі Європи. Крім цього, вона є багаторазовою чемпіонкою України, яка представлена в цьому виді спорту на Олімпійських іграх з 2008 року.

Бадмінтон став уже 18 видом спорту, в якому українські спортсмени братимуть участь на ОІ-2024.

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спорт
Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
Бадмінтон
Поліна Бугрова

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